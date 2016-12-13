Стажировка Всемирного института прессы [для участников всего мира]

Журналисты, проживающие за пределами США, могут подать заявки на стажировку.

Всемирный институт прессы (World Press Institute) предлагает стажировку для опытных журналистов, желающих больше узнать об американской журналистике.

Цель программы – познакомить стипендиатов с рабочей обстановкой американских СМИ. Стипендиаты будут делать репортажи на социальные темы, чтобы увидеть, как американские организации реагируют на разные социальные проблемы.

Стажировка начнется в середине августа 2017 года и будет продолжаться до середины октября. Участники проведут три недели в Миннесоте, а затем совершат поездки по городам США, включая Нью-Йорк и Вашингтон, в течение которых будут участвовать в брифингах, интервью и визитах. Последнюю неделю программы участники проведут в Миннесоте.

Претенденты должны иметь 5 лет опыта работы в сфере новостей на условиях полной занятости, свободно владеть английским языком, а также демонстрировать лидерский потенциал. Внештатные журналисты также могут подавать заявки.

Заявки принимаются до 15 февраля 2017 года.

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Источник: ijnet.org