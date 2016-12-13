Блог: Модель новостной журналистики в университете

Как учат журналистике в Школе Кронкайт

Тынымгуль Эшиева

В Школе Кронкайт подход к обучению журналистов очень практичный. Студенты с университетской скамьи начинают работать как специалисты, с самого начала учебы окунаясь в профессиональную среду со всеми её атрибутами – планированием, поиском историй и сюжетов для материалов, съемками, монтажем собственным руками без помощи операторов и видеоинженеров, отстаиванием собственного видения проблемы и исследовательской работой. Серьезным испытанием в учебе каждого студента, мечтающим работать в новостях является курс “Новости Кронкайт” или Кронкайт Ньюс, названные так в честь известного американского журналиста Уолтера Кронкайта. Формально это академический учебный курс в рамках Школы журналистики и массовых коммуникаций им.Уолтера Кронкайта Университета Штата Аризона. Однако в реальности курс представляет собой полноценный новостной отдел с программой на местном телевидении – канале Аризона PBS (Служба общественного вещания). Редакция Кронкайт Ньюс по праву не позиционирует себя как студенческая редакция. Это серьезное профессиональное СМИ со своей аудиторией в 1.9 миллионов домашних хозяйств. Ежедневно студенты редакции Кронкайт Ньюс готовят онлайн и ТВ материалы, полностью вовлечены в цифровое производство и продвижение своего контента в соцсетях.

Дина Жансагимова, журналист и специалист по развитию СМИ из Казахстана, прошла стажировку в редакции Кронкайт Ньюс, став первым международным стипендиатом программы им.Хьюберта Хамфри, получившим подобный опыт. По её словам, курс оказался полезным, поскольку он дал возможность получить представление о процессе подготовки будущих журналистов в США, а также поработать над совершенствованием собственных навыков в цифровом мультимедийном формате. Мне стал интересен её опыт, поскольку в ночь проведения выборов нас, стипендиатов программы, разделили по штабам демократической и республиканской партий с целью показать как местные журналисты освещают президентские выборы. Я оказалась в штабе демократов. Среди огромного количества журналистов нельзя было не заметить присутствия Школы Кронкайт с оборудованием, постоянной связью с редакцией и с репортерами, которые наряду с коллегами из других новостных редакций делали включения, приглашали и опрашивали гостей, вели трансляции в социальных сетях. Мне кажется модель Кронкайт Ньюс является образцовой и наглядно демонстрирует как должны готовить журналистов. Семестр завершается в декабре 2016 года и Дина поделилась своим опытом работы в Кронкайт Ньюс.

Как это работает

Внутренняя структура отдела состоит из новостного ТВ отдела, подразделения по цифровому производству, студийно-производственного и выпускающего отдела, отвечающих за технические параметры и сетку вещания. Есть также деление по тематическим областям – законодательство и политика, вопросы, связанные с расположением штата в приграничной зоне, деньги и потребление, устойчивое развитие. В этом году большой темой стали президентские выборы в США. Важной частью являются также спортивные новости. Кроме того, в структуру отдела новостей входит Вашингтонское бюро. Оно освещает те новости центральных и законодательных органов власти, которые могут заинтересовать жителей штата Аризона.

У каждой тематической области есть руководитель, под руководством которого сплоченно и слаженно работает команда из обучающихся студентов. Каждый день в командах предлагают темы материалов, отбираются наиболее удачные и продуманные. Далее проводится общая планерка на уровне всей редакции новостей. В ходе обсуждения руководители тематических областей выносят на общее обозрение основные темы дня и докладывают о работе каждой из команд. Я обратила внимание на то, что приоритетной в обсуждении является роль редактора по социальным сетям (медиа). Ему(ей) первому(ой) дается слово на встрече, поскольку он(она) делает анализ веб-контента и содержания в социальных сетях, а также докладывает о любых изменениях в поведении аудитории веб-сайта и социальных сетей Кронкайт Ньюс. На мой взгляд это подчеркивает важность “новых медиа” в современном мире потребления новостей.

В роли редактора социальных медиа выступают студенты отдела цифрового производства, в котором я также стажировалась на протяжении прошедшего семестра. Быть редактором социальных медиа очень ответственно. Мы принимали обязанности, связанные с этой должностью, посменно. Вступая в смену несли ответственность за работу, заполняемость, популярность и профессионализм содержания постов Кронкайт Ньюс в Фейсбук и Твиттер. Отдел также отвечает за выпуск материалов на веб-сайт Кронкайт Ньюс. Структура его и принцип работы постоянно меняется, поскольку это экспериментальный отдел, который должен моментально реагировать на постоянно и быстро развивающиеся технологии в эпоху инноваций. Поиск и работа с новыми инструментами – одна из отличительных черт работы нашего отдела и школы Кронкайт.

Как освещали выборы Президента США

В преддверии выборов Школа Кронкайт совместно с крупнейшим местным изданием Аризона Репаблик и Институтом Моррисон по общественной политике провели опрос избирателей по ряду наиболее важных для штата вопросов в предвыборный период. Было опрошено 1700 человек, выбранных из списков избирателей, и получено 800 полноценных и достоверных ответов на каждый из вопросов. Целью было зафиксировать предпочтения избирателей в предвыборный период относительно поддержки того или иного кандидата в президенты и в Конгресс США, а также такие вопросы, как легализация использования марихуаны в рекреационных целях и повышение минимальной заработной платы. Что касается предпочтений кандидатов, опрос отразил высокую степень конкуренции между основными двумя кандидатами, однако лидером по результатам опроса оказалась г-жа Клинтон. Реальные результаты выборов, как мы знаем, показали совсем другое. В остальных вопросах опрос дал довольно достоверную картину и в целом, послужил отличным источником информации для местной аудитории, но главное, — студенты Школы Кронкайт почувствовали свою причастность к этому важному для любого СМИ в США процессу. После выборов подробно рассматривалась методология проведения опроса, его выборка и прочие элементы. Такие, казалось бы не имеющие прямого отношения к учебе проекты, на мой взгляд, очень важны. Я мало что знаю об академической части организации учебных процессов в школах журналистики, но меня не может не восхищать своевременность, предприимчивость и дальновидность такого подхода.

Стоит отметить, что специальных тренингов по освещению выборов не проходило, так как ожидалось, что студенты приходят на работу в новостной отдел с определенным багажом знаний. Инструкции от Ассошиэйтед Пресс каждый должен был знать назубок. Примечательно, однако, то, что по вопросу использования социальных сетей был разработан специальный свод правил и рекомендаций. В руководстве предлагалась практическая информация на период выборов — наиболее популярные хэштэги, предостережения относительно определенных твит-аккаунтов — охвачены также этические аспекты, главным из которых было напоминание о необходимости соблюдать принцип непредвзятости, в том числе, и в социальных сетях. За неподобающие, явно однобокие комментарии, твиты, посты и даже устные отзывы в разговорах должны были снижать финальную оценку за семестр. В день выборов мне лично сделали довольно жесткое предупреждение о том, что свое личное мнение я должна держать при себе пока нахожусь в здании школы. Это было непросто, при том, что я всегда считала себя довольно нейтральным и сдержанным человеком, не говоря уже о журналисте (смеется).

В день выборов студенты, вернее журналисты — язык не поворачивается называть их просто студентами — работали до полуночи. Репортеры были на ключевых избирательных участках с 6 утра по всему штату, включая приграничный городок Ногалес. Все платформы были приведены в состояние боевой готовности. Телевизионные выпуски и трансляции в Фейсбук Лайф проходили каждый час, Фейсбук и Твиттер аккаунты выдавали пулеметную очередь сообщений и постов с фото и видео. Для веб-сайта ко дню выборов была разработана специальная цифровая карта с избирательными участками. Репортеры загружали свои фото, короткие видео и небольшие комментарии непосредственно с мест репортажа прямо на карту веб-сайта. Этот контент, в отличие от того, что поступал через социальные медиа, не фильтровался и не исправлялся. Если твиты и Фейсбук посты проходят этап контроля в отделе цифровой информации, где я работала, и мы помогали репортерам с формулировками и монтажем, то за соответствие содержимого карты стандартам Кронкайт Ньюс отвечали полностью репортеры.

Хорошим подспорьем в освещении выборов стало новое приложение Banjо, которое дает возможность держать руку на пульсе социальных сетей в определенной географической зоне. Данное приложение позволяет мониторить актуальные обсуждения в соцсетях. Надежным источником информации о правонарушениях на выборных участках стал проект Electionland, совместная инициатива ряда организаций, следивших за жалобами и обращениями избирателей.

Участие в освещении выборов в команде Кронкайт Ньюс стало серьезным боевым опытом для всех нас. Была протестирована слаженность работы команды, технологические возможности отдела новостей.

Голос сообщества

Для новостей важно сохранять репутацию перед своей аудиторией. Кронкайт Ньюс не освещает новости и происшествия, которые не привносят ничего в продвижение обсуждения проблем штата и местных сообществ. Бытовые новости, такие, как пожары, дорожные происшествия, криминальные новости не попадают в поле интереса редакции за исключением редких случаев, когда они являются проявлением более масштабного процесса. В то же время обсуждение — это не значит, что Кронкайт Ньюс просто сажает “говорящие головы” в студию, как это делают отдельные кабельные новостные каналы. Журналисты всегда в разъездах и стараются находить истории из жизни сообществ, заставляют говорить самих людей. Мне кажется, если бы у нас в регионе запустили студенческие новости такого формата, люди бы смотрели и читали. Ведь это свежий незашоренный взгляд на злободневные темы.

Качество новостей зависит от их тщательного планирования. Никто не сидит и не ждет руководства к действию, каждый самостоятельно работает. Преподаватели дают общее направление, не помыкают журналистами, не вмешиваются в процесс поиска. Но когда настает время обсуждений идей для новостных сюжетов и материалов они тщательно анализируют идеи и планы на предмет того насколько важна новость для жителей штата, кому конкретно она может быть интересна, почему, какой источник, чего не хватает и прочее. Уметь подстегивать студентов к качественной работе в условиях постоянной нехватки времени — большой труд. Трудность Кронкайт ньюс в том, что овладев бесценным опытом и знаниями, обретенными в течение семестра журналисты покидают стены редакции. Приходит новая команда. И так каждые 4-5 месяцев. Нагрузка на штат, на инструкторов, на школу колоссальная, но работать с ними одно удовольствие. Удовольствие также заключается в том, что школа полностью обеспечивает современным оборудованием, техникой. Однако снимать и монтировать свои собственные материалы журналисты должны сами. Не все редакции решаются на такое.

Практичность знаний — основа школы

Как Вы уже поняли, особенность Кронкайт Ньюс — практичность курса, приближенность к трудовым реалиям. Это позволяет почувствовать, что ты работаешь, а не учишься. Я работала во многих новостных редакциях, в том числе международных, но Кронкайт Ньюс держал меня в напряжении от начала и до конца семестра.

Преподаватели — практики, все с большим опытом работы, не только из академической среды. И каждый год школа старается привлекать людей из индустрии новостей, ведущих в своем деле. То есть такого явления как “засидевшиеся преподаватели” вы не увидите.

И в заключение, пожалуй, главное мое наблюдение за эти месяцы относительно особенностей местной медиа-сферы: журналисты очень критично относятся к своей работе. Было много обсуждений в среде журналистов после выборов, самобичевания по поводу того, что СМИ пропустили нечто важное, происходящее в обществе, недоглядели, не предвидели. Это приятно удивило. Когда в профессиональном сообществе есть самокритика, а не сплошные обвинения, значит всё будет хорошо.