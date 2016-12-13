Блог: Модель новостной журналистики в университете

Как учат журналистике в Школе Кронкайт
Тынымгуль Эшиева
В Школе Кронкайт подход к обучению журналистов очень практичный. Студенты с университетской скамьи начинают работать как специалисты, с самого начала учебы окунаясь в профессиональную среду со всеми её атрибутами – планированием, поиском историй и сюжетов для материалов, съемками, монтажем собственным руками без помощи операторов и видеоинженеров, отстаиванием собственного видения проблемы и исследовательской работой. Серьезным испытанием в учебе каждого студента, мечтающим работать в новостях является курс “Новости Кронкайт” или Кронкайт Ньюс, названные так в честь известного американского журналиста Уолтера Кронкайта. Формально это академический учебный курс в рамках Школы журналистики и массовых коммуникаций им.Уолтера Кронкайта Университета Штата Аризона. Однако в реальности курс представляет собой полноценный новостной отдел с программой на местном телевидении – канале Аризона PBS (Служба общественного вещания). Редакция Кронкайт Ньюс по праву не позиционирует себя как студенческая редакция. Это серьезное профессиональное СМИ со своей аудиторией в 1.9 миллионов домашних хозяйств. Ежедневно студенты редакции Кронкайт Ньюс готовят онлайн и ТВ материалы, полностью вовлечены в цифровое производство и продвижение своего контента в соцсетях.
Дина Жансагимова, журналист и специалист по развитию СМИ из Казахстана, прошла стажировку в редакции Кронкайт Ньюс, став первым международным стипендиатом программы им.Хьюберта Хамфри, получившим подобный опыт. По её словам, курс оказался полезным, поскольку он дал возможность получить представление о процессе подготовки будущих журналистов в США, а также поработать над совершенствованием собственных навыков в цифровом мультимедийном формате. Мне стал интересен её опыт, поскольку в ночь проведения выборов нас, стипендиатов программы, разделили по штабам демократической и республиканской партий с целью показать как местные журналисты освещают президентские выборы. Я оказалась в штабе демократов. Среди огромного количества журналистов нельзя было не заметить присутствия Школы Кронкайт с оборудованием, постоянной связью с редакцией и с репортерами, которые наряду с коллегами из других новостных редакций делали включения, приглашали и опрашивали гостей, вели трансляции в социальных сетях. Мне кажется модель Кронкайт Ньюс является образцовой и наглядно демонстрирует как должны готовить журналистов. Семестр завершается в декабре 2016 года и Дина поделилась своим опытом работы в Кронкайт Ньюс.
Как это работает
- Внутренняя структура отдела состоит из новостного ТВ отдела, подразделения по цифровому производству, студийно-производственного и выпускающего отдела, отвечающих за технические параметры и сетку вещания. Есть также деление по тематическим областям – законодательство и политика, вопросы, связанные с расположением штата в приграничной зоне, деньги и потребление, устойчивое развитие. В этом году большой темой стали президентские выборы в США. Важной частью являются также спортивные новости. Кроме того, в структуру отдела новостей входит Вашингтонское бюро. Оно освещает те новости центральных и законодательных органов власти, которые могут заинтересовать жителей штата Аризона.
У каждой тематической области есть руководитель, под руководством которого сплоченно и слаженно работает команда из обучающихся студентов. Каждый день в командах предлагают темы материалов, отбираются наиболее удачные и продуманные. Далее проводится общая планерка на уровне всей редакции новостей. В ходе обсуждения руководители тематических областей выносят на общее обозрение основные темы дня и докладывают о работе каждой из команд. Я обратила внимание на то, что приоритетной в обсуждении является роль редактора по социальным сетям (медиа). Ему(ей) первому(ой) дается слово на встрече, поскольку он(она) делает анализ веб-контента и содержания в социальных сетях, а также докладывает о любых изменениях в поведении аудитории веб-сайта и социальных сетей Кронкайт Ньюс. На мой взгляд это подчеркивает важность “новых медиа” в современном мире потребления новостей.
В роли редактора социальных медиа выступают студенты отдела цифрового производства, в котором я также стажировалась на протяжении прошедшего семестра. Быть редактором социальных медиа очень ответственно. Мы принимали обязанности, связанные с этой должностью, посменно. Вступая в смену несли ответственность за работу, заполняемость, популярность и профессионализм содержания постов Кронкайт Ньюс в Фейсбук и Твиттер. Отдел также отвечает за выпуск материалов на веб-сайт Кронкайт Ньюс. Структура его и принцип работы постоянно меняется, поскольку это экспериментальный отдел, который должен моментально реагировать на постоянно и быстро развивающиеся технологии в эпоху инноваций. Поиск и работа с новыми инструментами – одна из отличительных черт работы нашего отдела и школы Кронкайт.
Как освещали выборы Президента США
- В преддверии выборов Школа Кронкайт совместно с крупнейшим местным изданием Аризона Репаблик и Институтом Моррисон по общественной политике провели опрос избирателей по ряду наиболее важных для штата вопросов в предвыборный период. Было опрошено 1700 человек, выбранных из списков избирателей, и получено 800 полноценных и достоверных ответов на каждый из вопросов. Целью было зафиксировать предпочтения избирателей в предвыборный период относительно поддержки того или иного кандидата в президенты и в Конгресс США, а также такие вопросы, как легализация использования марихуаны в рекреационных целях и повышение минимальной заработной платы. Что касается предпочтений кандидатов, опрос отразил высокую степень конкуренции между основными двумя кандидатами, однако лидером по результатам опроса оказалась г-жа Клинтон. Реальные результаты выборов, как мы знаем, показали совсем другое. В остальных вопросах опрос дал довольно достоверную картину и в целом, послужил отличным источником информации для местной аудитории, но главное, — студенты Школы Кронкайт почувствовали свою причастность к этому важному для любого СМИ в США процессу. После выборов подробно рассматривалась методология проведения опроса, его выборка и прочие элементы. Такие, казалось бы не имеющие прямого отношения к учебе проекты, на мой взгляд, очень важны. Я мало что знаю об академической части организации учебных процессов в школах журналистики, но меня не может не восхищать своевременность, предприимчивость и дальновидность такого подхода.
Стоит отметить, что специальных тренингов по освещению выборов не проходило, так как ожидалось, что студенты приходят на работу в новостной отдел с определенным багажом знаний. Инструкции от Ассошиэйтед Пресс каждый должен был знать назубок. Примечательно, однако, то, что по вопросу использования социальных сетей был разработан специальный свод правил и рекомендаций. В руководстве предлагалась практическая информация на период выборов — наиболее популярные хэштэги, предостережения относительно определенных твит-аккаунтов — охвачены также этические аспекты, главным из которых было напоминание о необходимости соблюдать принцип непредвзятости, в том числе, и в социальных сетях. За неподобающие, явно однобокие комментарии, твиты, посты и даже устные отзывы в разговорах должны были снижать финальную оценку за семестр. В день выборов мне лично сделали довольно жесткое предупреждение о том, что свое личное мнение я должна держать при себе пока нахожусь в здании школы. Это было непросто, при том, что я всегда считала себя довольно нейтральным и сдержанным человеком, не говоря уже о журналисте (смеется).
В день выборов студенты, вернее журналисты — язык не поворачивается называть их просто студентами — работали до полуночи. Репортеры были на ключевых избирательных участках с 6 утра по всему штату, включая приграничный городок Ногалес. Все платформы были приведены в состояние боевой готовности. Телевизионные выпуски и трансляции в Фейсбук Лайф проходили каждый час, Фейсбук и Твиттер аккаунты выдавали пулеметную очередь сообщений и постов с фото и видео. Для веб-сайта ко дню выборов была разработана специальная цифровая карта с избирательными участками. Репортеры загружали свои фото, короткие видео и небольшие комментарии непосредственно с мест репортажа прямо на карту веб-сайта. Этот контент, в отличие от того, что поступал через социальные медиа, не фильтровался и не исправлялся. Если твиты и Фейсбук посты проходят этап контроля в отделе цифровой информации, где я работала, и мы помогали репортерам с формулировками и монтажем, то за соответствие содержимого карты стандартам Кронкайт Ньюс отвечали полностью репортеры.
Хорошим подспорьем в освещении выборов стало новое приложение Banjо, которое дает возможность держать руку на пульсе социальных сетей в определенной географической зоне. Данное приложение позволяет мониторить актуальные обсуждения в соцсетях. Надежным источником информации о правонарушениях на выборных участках стал проект Electionland, совместная инициатива ряда организаций, следивших за жалобами и обращениями избирателей.
Участие в освещении выборов в команде Кронкайт Ньюс стало серьезным боевым опытом для всех нас. Была протестирована слаженность работы команды, технологические возможности отдела новостей.
Голос сообщества
- Для новостей важно сохранять репутацию перед своей аудиторией. Кронкайт Ньюс не освещает новости и происшествия, которые не привносят ничего в продвижение обсуждения проблем штата и местных сообществ. Бытовые новости, такие, как пожары, дорожные происшествия, криминальные новости не попадают в поле интереса редакции за исключением редких случаев, когда они являются проявлением более масштабного процесса. В то же время обсуждение — это не значит, что Кронкайт Ньюс просто сажает “говорящие головы” в студию, как это делают отдельные кабельные новостные каналы. Журналисты всегда в разъездах и стараются находить истории из жизни сообществ, заставляют говорить самих людей. Мне кажется, если бы у нас в регионе запустили студенческие новости такого формата, люди бы смотрели и читали. Ведь это свежий незашоренный взгляд на злободневные темы.
Качество новостей зависит от их тщательного планирования. Никто не сидит и не ждет руководства к действию, каждый самостоятельно работает. Преподаватели дают общее направление, не помыкают журналистами, не вмешиваются в процесс поиска. Но когда настает время обсуждений идей для новостных сюжетов и материалов они тщательно анализируют идеи и планы на предмет того насколько важна новость для жителей штата, кому конкретно она может быть интересна, почему, какой источник, чего не хватает и прочее. Уметь подстегивать студентов к качественной работе в условиях постоянной нехватки времени — большой труд. Трудность Кронкайт ньюс в том, что овладев бесценным опытом и знаниями, обретенными в течение семестра журналисты покидают стены редакции. Приходит новая команда. И так каждые 4-5 месяцев. Нагрузка на штат, на инструкторов, на школу колоссальная, но работать с ними одно удовольствие. Удовольствие также заключается в том, что школа полностью обеспечивает современным оборудованием, техникой. Однако снимать и монтировать свои собственные материалы журналисты должны сами. Не все редакции решаются на такое.
Практичность знаний — основа школы
Как Вы уже поняли, особенность Кронкайт Ньюс — практичность курса, приближенность к трудовым реалиям. Это позволяет почувствовать, что ты работаешь, а не учишься. Я работала во многих новостных редакциях, в том числе международных, но Кронкайт Ньюс держал меня в напряжении от начала и до конца семестра.
Преподаватели — практики, все с большим опытом работы, не только из академической среды. И каждый год школа старается привлекать людей из индустрии новостей, ведущих в своем деле. То есть такого явления как “засидевшиеся преподаватели” вы не увидите.
И в заключение, пожалуй, главное мое наблюдение за эти месяцы относительно особенностей местной медиа-сферы: журналисты очень критично относятся к своей работе. Было много обсуждений в среде журналистов после выборов, самобичевания по поводу того, что СМИ пропустили нечто важное, происходящее в обществе, недоглядели, не предвидели. Это приятно удивило. Когда в профессиональном сообществе есть самокритика, а не сплошные обвинения, значит всё будет хорошо.