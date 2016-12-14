IWPR НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КЫРГЫЗСТАНЕ

Денежных призов удостоились 12 журналистов из республиканских и региональных телерадиокомпаний, онлайн изданий и печатных СМИ.

Представительство Института по освещению войны и мира (IWPR) в рамках празднования Всемирного дня прав человека, организовало торжественную церемонию вручения призов победителям конкурса.

В мероприятии приняли участие Министр юстиции Уран Ахметов, Омбудсмен Кубат Оторбаев, генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков, региональный директор IWPR по ЦА Абахон Султоназаров, директор кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова, директор Института медиа полиси Бегаим Усенова, а также медиаэксперты и журналисты.

В этом году на рассмотрение жюри поступило более 100 работ от 54 журналистов – почти в два раза больше по сравнению с 2015-м годом – и по содержанию контент был более качественный, приближенный к жанру журналистских расследований.

Конкурс был организован Представительством Института по освещению войны и мира (IWPR) в КР в партнерстве с Министерством юстиции и Институтом Омбудсмена.

Победителей конкурса определили члены отборочной комиссии, в которую вошли правозащитники, представители Минюста, Института Омбудсмена и медиаэксперты.

Работы журналистов оценивались по следующим критериям: наличие элементов журналистского расследования, тематика защиты прав граждан, достоверность, точность, объективность, аналитический подход и результативность.

Ежегодный национальный конкурс на лучшее журналистское расследование в области прав человека в Кыргызстане проводится в рамках проекта IWPR формирование практики журналистских расследований в КР, финансируемого Европейским Союзом.

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Номинация «Лучшее журналистское расследование на ТВ»:

I место ($500) – Алёна Хоменко, «Антен ТВ» (г. Каракол) за расследование о соблюдении прав людей с ограниченными возможностями в г. Каракол (посмотреть);

II место ($300) – Эльнура Молдокадырова, автор передачи «Журналистское расследование» на КТРК за расследование о контрабандных лекарствах в республике (посмотреть);

III место ($200) – Бактияр Тукеев, автор передачи «Журналисттик иликтөө» на КТРК за расследование о поборах на транспортных постах в Чуйской области (посмотреть).

Номинация «Лучшее журналистское расследование в онлайн и печатных СМИ»:

I место ($500) – никому не присуждено;

II место ($300) – Айгуль Бакеева, заместитель главного редактора газеты «ПолитКлиника» за расследование о несоблюдении санитарных стандартов в точках оптовой продажи мяса на Ошском рынке (прочитать);

II место ($300) – Эльдияр Арыкбаев и Ольга Гейне (Kloop.kg) за серию расследований о незадекларированном имуществе кыргызских чиновников в Болгарии (прочитать часть I и часть II);

III место ($200) – Марина Мирошник (Zanoza.kg) за статью «Как правоохранители ломают жизни. Пытали, чтобы посадить на 14 лет»(прочитать).

Специальные номинации:

— Освещение вопросов прав детей и женщин ($200) – Алтынай Балтабаева (ОРТРК «Ынтымак») за материал о насилии в отношении женщин Ошской области (прочитать);

— Освещение вопросов, связанных с пытками, избиениями, незаконными арестами и заключением под стражу ($ 200) – Жеңиш Айдаров (Баткен, Радио Азаттык) за статью «Житель Кадамжая обвиняет милиционеров в жестоком избиении»;

— Освещение вопросов, связанных со свободой слова, мыслей и свободой прессы ($200) – Сахира Назарова (Ош, «Голос свободы») за публикацию «Преследуемый за «лайки» в соцсетях получил условный срок несмотря на нарушения в ходе следствия»;

— Специальная номинация от Министерства юстиции и Института Омбудсмена «Освещение вопросов, связанных с повышением правовой культуры населения ($200) – Айжамал Истанбекова и Канышай Ашимова за материал «Жители приграничных сел не могут возвращаться домой, потому что негде жить» (Голос свободы, Баткен-Бишкек).

Помимо денежных призов победителям были вручены портативные зарядные устройства и организован торжественный фуршет.

Журналисты отметили важную значимость оценке, которую дает гражданское общество их журналистским расследованиям, и организацию подобных конкурсов, которые придают им стимул при работе в таком сложном направлении.

«Спасибо большое гражданскому обществу, IWPR, Институту Омбудсмена. Лишь ваша поддержка стимулирует нас ночами не спать, выискивать, документы собирать… Это делается почти на голом энтузиазме, но ты получаешь большое удовольствие от того, что помогаешь людям. Это надо делать», — сказала в своей речи после награждения Эльнура Молдокадырова, автор «Журналистских расследований» на КТРК.

Эльнура Молдокадырова и Бактияр Тукеев отметили роль руководства своего телеканала, которое оказывает поддержку и защиту своим журналистам при проведении независимых и объективных расследований деятельности госорганов и влиятельных чиновников.

Другая победительница в номинации «Лучшее расследование в печатных и онлайн СМИ», занявшая II место, заместитель главного редактора газеты «ПолитКлиника» Айгуль Бакеева сказала, что несмотря на распространенный стереотип о кыргызоязычных газетах, их газета избегает публикации непроверенной информации и старается заниматься журналистскими расследованиями в соответствии с международными стандартами.

«Спасибо, что верите в нас, спасибо за вашу поддержку, — сказала Айгуль Бакеева в своей речи. – Несмотря на то, что мы уже давно в журналистике, мы стараемся постоянно развиваться, применять новые знания, подходы, учимся в том числе у наших молодых коллег».

Министр юстиции Уран Ахметов подчеркнул, что развитие жанра журналистских расследований в КР очень важно для улучшения деятельности госорганов и выразил благодарность организаторам за сотрудничество.

«Я желаю, чтобы те вопросы, которые вы ставите перед обществом, чтобы они находили свое отражение не только на страницах газет и интернет-сайтов, но и в деятельности государственных органов, чтобы они были реализованы, чтобы наши граждане получали реальный результат от той работы, которую вы проводите», — отметил на церемонии вручения министр юстиции Уран Ахметов.

Омбудсмен Кубат Оторбаев рассказал о многочисленных фактах нарушений прав человека, которые они выявляют в своей работе, и выразил надежду на плотное сотрудничество с журналистами-расследователями.

Абахон Султоназаров, региональный директор IWPR по Центральной Азии, сказал, что с января 2015 года IWPR занимается развитием жанра журналистских расследований в стране, и отметил удвоившееся количество работ, присланные на этот конкурс.

«Это говорит о том, что за один год жанр журналистских расследований стал более популярным. В этом году у нас было очень много материалов, которые заслуживали наивысших оценок в плане качества журналистской работы, и они внесли свой вклад в результаты в сфере защиты прав человека», — подчеркнул региональный директор IWPR Абахон Султоназаров.





В рамках проекта по журналистским расследованиям, IWPR сотрудничает с рядом республиканских и региональных СМИ, независимыми журналистами, и проводит для них тренинги, выпускает расследования и помогает им развиваться в этом направлении. Эта деятельность проводится в рамках Бюро журналистских расследований IWPR (www.cabar.asia).

В конце следующего года IWPR совместно с партнерами в очередной раз оценит лучшие расследования в сфере защиты прав человека, которые будут выходить в свет в течение всего 2017 года.

Видео отчет со дня награждения победителей конкурса: ссылка

Фото отчет со дня награждения победителей конкурса: ссылка