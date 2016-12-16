ITALK: Свобода слова в СМИ

15 декабря 2016 года в Бишкеке прошла встреча в формате ITALK, где участники обсудили свободу слова в СМИ.

Данный формат отличается тем, что длительность выступления спикера ограничивается 9 минутами, затем слушатели задают ему вопросы.

«Мы выбрали данную тему, потому что это актуальный вопрос для всего Центрально-Азиатского региона. Также данный вопрос о свободе слова поднимался на недавнем нашем мероприятии, который назывался «MDA Camp». Участники проекта занимаются исследованием вопроса свободы слова в Кыргызстане и исходя из этих целей были приглашены именно те спикеры, которые обладают экспертизой и опытом в данных вопросах»,- отметил Программный Специалист и Координатор проекта в IDEA Central Asia Бексултан Рустамов.

Учредитель и главный редактор интернет-издания Zanoza.kg Дина Маслова рассказала о своем опыте в медиаменеджменте, дальнейших планах, а также о разных форматах vb.kg и zanoza.kg.

«Наша суточная аудитория 45 000. Мы вторые после АкиПресс. Наша цель на год — это выжить до Президентских выборов», — сказала Дина Маслова.

«Свобода слова каждый день», — начал свое выступление директор радио «Азаттык» Султан Каназаров.

«Если материал никого не задевает и он всех устраивает, то его никто не читает», — добавил Каназаров.

По словам Султана Каназарова внутренние правила Азаттыка заставляют их быть объективными и показывать все стороны события.

«В мире нет свободных СМИ. Свободное СМИ это относительное и оценочное понятие», — сказал в своей речи генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков.

По его словам КТРК подготовил трех годичную стратегию и она полностью отличается от предыдущей. Там в основном все связано с интернетом и онлайн стримингом.

«Скоро мир очень изменится и социальные сети тоже. Вы и будете формировать это поле», — обратился Карыпбеков к молодежи.

Бегаим Усенова, директор ОФ «Институт Медиа Полиси», рассказала о деятельности организации, законопроекте «О внесений изменений в Закон КР «О средствах массовой информации», а также поделилась кейсами, с которыми они работали по защите прав журналистов.

По словам Шамарала Майчиева, председателя Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ, читатель может обратиться к Комиссии вместо Суда.

«Мы принимаем жалобу по контенту, который оскорбил честь и достоинство человека. Здесь еще большое значение имеет субъективное восприятие. Поэтому мы все тщательно анализируем. Обычно у нас все решается мирным путем».

Организатором мероприятия выступила Международная образовательная ассоциация дебатов в Центральной Азии (IDEA CA).

Фото предоставлены IDEA CA

Ажара Бекжан