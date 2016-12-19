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NED предлагает гранты для независимых СМИ [для участников всего мира]

Дек 19, 2016 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги , ,

Независимые медиаорганизации, общественные группы и ассоциации могут подать заявки на получение этих грантов.

Национальный фонд в поддержку демократии (NED) принимает от неправительственных организаций, включая независимые СМИ по всему миру, заявки на гранты для поддержки проектов, преследующих цели демократии и укрепления демократических институтов.

NED принимает заявки от организаций, работающих в различном окружении, включая недавно установленные демократии, полуавторитарные страны, общества жестокого подавления и страны, переходящие к демократии.

Суммы грантов варьируются в зависимости от масштаба и сферы действия проектов. Средний грант дается на 12 месяцев и составляет около 50 000 долларов США.

NED заинтересован в предложениях от общественных организаций, направленных на содействие и защиту прав человека и верховенства закона, поддержку свободы информации и независимых СМИ, а также содействие подотчетности и прозрачности.

Заявки принимаются до 20 января.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

Источник: ijnet.org

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