Общинные медиа Кыргызстана: «История создания и сегодняшний день»

Кыргызстан является первой и пока единственной страной в Центральной Азии, где работают общинные СМИ. Основная цель ОСМИ это улучшение доступа к информации среди населения отдаленных регионов.

История создания мульти -медиацентров и общинных радио Кыргызстана, а также информация о вызовах и перспективах существующие на сегодняшний день теперь доступны в новом издании “Общинные радио и мульти -медиацентры Кыргызстана: “История создания и сегодняшний день. Вызовы и перспективы”. Тираж составлят 1000 экземпляров. Планируется выход издания на кыргызском языке.

В данной публикации представлены правовые аспекты работы общинных медиа, люди и организации, сделавшие вклад в формирование общинных СМИ, а также книга содержит профайлы (фото, описание, контакты) членов Ассоциации общинных СМИ. Издание распространяется бесплатно.

Авторами книги являются Эксперт по развитию общинных СМИ Валентина Галич, Исполнительный директор ОФ «Клооп Медиа» Галина Гапарова, Исполнительный директор Ассоциации общинных СМИ Назира Джусупова и Исполнительный директор и создатель общинного радио «Суусамыр FM» Айзада Калканбекова.

Автор издания Валентина Галич отметила, что Общинные медиа помогают продвигать добросовестное управление и социальную справедливость. Благодаря им жители отдаленных регионов получили возможность для самовыражения по волнующим их проблемам и возможность узнавать, чем занимается их местная власть.

“Люди могут не только узнавать о работе местных властей, но и высказываться о ее качестве. Особенно это важно для уязвимых групп, которые не имеют таких возможностей в частных или государственных СМИ. Местная власть, в свою очередь, получила возможность услышать эти голоса, чтобы учесть их при решении проблем. Все это влияет на эффективность работы ОМСУ в предоставлении качественных государственных и муниципальных услуг, отчего зависит развитие айыльных аймаков в целом”, — cказала Эксперт по развитию общинных СМИ Валентина Галич. “Уже более 10 лет, как появились Общинные СМИ. Книга была издана с целью документирования всей проделанной работы, поделиться опытом каждого члена ассоциации и, чтобы она служила в качестве руководства для новых инициативных групп”, — отметила одна из авторов Айзада Калканбекова.

В настоящее время в Кыргызстане работают 3 общинных радиостанции — в Таласе, Cуусамыре и Чон Кемине и 23 общинных мульти -медиацентра в 7-ми областях. Все материалы общинных СМИ доступны на сайте kyrgyzmedia.com.

Ажара Бекжан