В 2016 ГОДУ В МИРЕ ПОГИБЛИ 144 ЖУРНАЛИСТА

С начала 2016 года в 31 стране погибли 144 журналиста — столь большого числа жертв среди сотрудников СМИ не было за последние 10 лет. Такие данные приведены в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign.

В PEC, призывающей мировое сообщество принять действенные меры для обеспечения безопасности журналистов в зонах конфликтов, пояснили, что общая цифра (144) включает 20 бразильских журналистов, погибших в авиакатастрофе в Колумбии 29 ноября. Что же касается рейтинга наиболее опасных для работников СМИ стран, то на первое место организация поставила Ирак, где в 2016 году погибли 16 работников прессы. Помимо него в первой пятерке — Сирия (14), Афганистан (12), Мексика (12) и Йемен (9). В России, по данным PEC, погибли три работника прессы, на Украине — два.

Подчеркивается, что наиболее опасными регионами для работы в 2016 году были Ближний Восток и Северная Африка — там погибли 44 журналиста.

С 2012 года война в Сирии унесла жизни 100 сотрудников прессы. В Ираке за последние пять лет погибло 55 журналистов, в Пакистане — 50, в Мексике — 46, в Сомали — 41.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Периодически публикуя в Женеве доклады о жертвах среди журналистов, она стремится мобилизовать общественное мнение на более решительные шаги по обеспечению безопасности работников прессы в зонах конфликтов. В статистике, которую ведет организация, отражены все случаи убийств журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Среди жертв — корреспонденты, операторы, звукооператоры, техники, фотографы, продюсеры, фрилансеры, администраторы СМИ.

Источником информации о жертвах служат сообщения прессы, журналистских союзов, ООН и неправительственных организаций.

Источник: http://tass.ru/proisshestviya/3871264

Photo by Paolo Negri, Flickr: Creative Commons