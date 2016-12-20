IWMF проводит конкурс для журналисток [для участниц всего мира]

Женщины-журналисты всего мира могут быть номинированы на эту награду.

Международный фонд женщин, работающих в СМИ, (IWMF) вручит награды «За храбрость, проявленную в журналистике» и «За достижения на протяжении всей карьеры».

Награда «За храбрость, проявленную в журналистике» присуждается журналисткам всего мира, продемонстрировавшим необычайную силу характера в осуществлении своей профессиональной деятельности в сложных или опасных условиях.

Премия «За достижения на протяжении всей карьеры» присуждается журналистке, чья деятельность проложила путь для будущих поколений женщин в СМИ.

Победители конкурса получат денежные призы и будут приглашены в США для участия в церемонии награждения.

Дедлайн для приема заявок – 15 марта 2017 года.

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Источник: ijnet.org

Photo by Pedro Ribeiro Simões, Flickr: Creative Commons