IWMF проводит конкурс для журналисток [для участниц всего мира]

Женщины-журналисты всего мира могут быть номинированы на эту награду.
Международный фонд женщин, работающих в СМИ, (IWMF) вручит награды «За храбрость, проявленную в журналистике» и «За достижения на протяжении всей карьеры».
Награда «За храбрость, проявленную в журналистике» присуждается журналисткам всего мира, продемонстрировавшим необычайную силу характера в осуществлении своей профессиональной деятельности в сложных или опасных условиях.
Премия «За достижения на протяжении всей карьеры» присуждается журналистке, чья деятельность проложила путь для будущих поколений женщин в СМИ.
Победители конкурса получат денежные призы и будут приглашены в США для участия в церемонии награждения.
Дедлайн для приема заявок – 15 марта 2017 года.
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Источник: ijnet.org
Photo by Pedro Ribeiro Simões, Flickr: Creative Commons