Депутат: ограничение иностранного капитала в СМИ — не заслон экстремизму

«Поправки в Закон «О телевидении и радиовещании» должны рассматриваться отдельно, мы потребуем провести дополнительные слушания, кроме того, надо очень аккуратно подходить к поправкам в Закон «О СМИ», — заявила сегодня, 20 декабря, на парламентских слушаниях по поправкам в этот закон депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко.

«Я хочу отметить, что позитивные сдвиги меня радуют, что исчезли отсылки, которые касаются интернет-сайтов. Мы все время говорим о безопасности, но конкретных шагов и действий не предпринимаем. На сегодня вместо того чтобы заниматься информационной безопасностью, выявлением наших граждан в горячих точках, ГКНБ не занимается прямой работой, а очерняет политических оппонентов, выявляет активистов и журналистов, которые имеют другое мнение. Вместо того чтобы выявлять наших граждан в сектах и религиозных террористических организациях», — сказала она.

Что касается поправок, хорошо, что разрешенный объем иностранного капитала в СМИ увеличился с 20 до 35%. Это радует, надо поддерживать отечественные СМИ, и особенно госканалы. «Но не стоит забывать о рынке рекламы, предлагаемые ограничения размещать на иностранных телеканалах не помогут создавать отечественным СМИ собственный контент», — сказала Никитенко.

Она предложила продумать поправку об учредителях и не ограничивать открытие СМИ общественным объединениям. «Нельзя пошатнуть разницу между безопасностью и свободой слова, а сокращение иностранной доли в СМИ не станет заслоном экстремизму и терроризму», — заключила депутат.

На это инициатор законопроекта Кожобек Рыспаев весьма бурно отреагировал, заявив, что Сирия и Афганистан тоже об этом не думали, а теперь там происходит что-то ужасное. «Надо заранее думать о таких вещах. Считайте, что это профилактика», — добавил он.

Источник: zanoza.kg

Photo by Yuya Tamai, Flickr: Creative Commons