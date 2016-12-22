АКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ «ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ»

В Оше 20 декабря 2016 года при поддержке “Интерньюс в Кыргызстане” завершился двухнедельный тренинг по организации эффективной работы отделов продаж для 11 сотрудников ОРТРК «Ынтымак». Тренером выступил международный бизнес-тренер Денис Вишня.

В ходе тренинга были отсняты пилотные выпуски новых телепроектов, а также совместно с финансовым отделом произведен анализ текущих и новых тарифов коммерческих предложений ОРТРК «Ынтымак». В результате была составлена схема пошагового плана мероприятий на 2017 и 2018 годы.

Бизнес-тренер и медиаэксперт Денис Вишня:

«Подошел к завершению очередной этап моей работы с общественной медиагруппой из г. Ош. Мы запустили в эфир новые коммерческие проекты, переделали утренний эфир и придирчиво проанализировали все проекты. Получилось хорошо. И идеи, как двигаться дальше есть. Но на воплощение уйдет не один месяц, это точно. Лучшие годы для медиагруппы «Ынтымак», которая в будущем году отмечает 5-летие, еще впереди! В этом я уверен».

Коммерческий директор ОРТРК «Ынтымак» Бакыт Айдаров:

“На тренинге Дениса Юрьевича, мы получили много полезной информации, которая помогла нам определить основные приоритеты организации. Мы составили план действий, следуя которым, мы выйдем на новый уровень. Первые шаги уже сделаны”.

Мероприятие было реализовано в рамках проекта Интерньюс «Поддержка общественного вещания» при финансовой поддержке USAID.

Фото предоставлены ОРТРК «Ынтымак»