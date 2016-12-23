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New America предлагает стипендии для журналистов [для участников всего мира]

Дек 23, 2016 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги , ,

Опытные международные журналисты могут подать заявки на эти стипендии.

Global Gender Parity Initiative – занимающийся исследованиями журналистский проект организации New America – объявил о стипендии для журналистов, рассказывающих истории о людях, бесплатно берущих на себя уход за другими людьми.

Участники конкурса должны представить питчи коротких материалов (от 500 до 1 000 слов), включающие информацию о том, как они собираются использовать исследования и данные, полученные в локальных аналитических центрах и организациях.

Размер стипендии – до 1 500 долларов США в зависимости от длины материала и того, необходимы ли для работы над ним какие-либо поездки.

Заявки принимаются до 9 января 2017 года.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

Источник: ijnet.org

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