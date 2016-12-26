Внедрение механизма обмена контентом

Грант менеджер Представительства Интерньюс в Кыргызстане Валентина Галич презентовала проект “Обмен контентом” на круглом столе, посвященном теме сотрудничества местных сообществ, традиционных и общинных СМИ.

Валентина Галич рассказала о технических и творческих возможностях обмена контентом, а также про Интернет-платформу, которая предоставляет медиа возможность свободного доступа к уникальным информационным медиа-продуктам.

В техническом плане медиа Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана получают доступ к облачному хранилищу Google Drive, куда участники “Обмена” загружают собственный контент, и откуда они могут скачивать материалы коллег, которые планируют использовать в своем эфире.

Также в ходе презентации Валентина Галич поделилась примерами обмена контентом между его участниками и проделанной работе в 2016 году. В частности, для участников обмена контентом при поддержке Интерньюс была подготовлена серия портретных специальных репортажей, рассказывающих о гражданских активистах из стран Центральной Азии и видеоинтервью с экспертами на актуальные темы региона.

Планы на 2017 включают в себя цикл еженедельных тейбл-ток с освещением актуальных тем и тенденций в политике, экономике, социальной жизни, влияющих на жизнь общества внутри страны и на ситуацию в регионе, и создание национального репозитория, который предполагает хранение архива любой телерадиокомпании на одном сервере.

Эксперты круглого стола также обсудили возможности местных и общинных СМИ в мониторинге распоряжения государственными и муниципальными ресурсами, партнерство совместных групп мониторинга и оценки с общинными и традиционными СМИ на местном уровне по вопросам прозрачности и доступа к информации.

Участниками КС были региональные СМИ, в частности муниципальные и представители ОМСУ республики.

Организатором мероприятия выступил Институт политики развития (DPI).

Фото предоставлены DPI

Ажара Бекжан