Принимаются заявки на стипендию центра Джоан Шоренштейн в Гарварде

Журналисты всего мира, имеющие как минимум пять лет опыта работы и заинтересованные в исследованиях и обмене опытом в области общественной политики и политических вопросов, могут подать заявки на эту стипендию.

Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди принимает заявки на получение стипендий Центра Джоан Шоренштейн.

Принимаются заявки от журналистов, ученых и политиков, активно работающих в области медиа, политической деятельности и общественной политики. Необходимо свободное владение английским языком.

Стипендиаты будут проживать по месту учебы в течение одного семестра и получат стипендию 30 000 долларов США, которая будет выплачиваться в четыре приема за семестр. Центр не оплачивает расходы на проезд и проживание.

Стипендиатам предоставляется помещение для работы, компьютер, принтер и телефон. Претендентам необходимо отправить мотивационное письмо, заполненную форму заявки, план исследовательского проекта, резюме и рекомендации.

Заявки принимаются до 1 февраля 2017 года.

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Источник: ijnet.org