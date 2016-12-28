Профессиональные фотожурналисты всего мира в возрасте от 18 до 34 лет могут принять участие в этом конкурсе.

Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина пройдет в Москве по инициативе информационного агентства «Россия сегодня». Конкурс проводится в память журналиста Андрея Стенина, погибшего во время работы в Восточной Украине в августе 2014 года.

Номинации конкурса: «Главные новости», «Моя планета», «Спорт», «Портрет. Герой нашего времени».

К участию в конкурсе допускаются фотографии, созданные после 1 января 2016 года.

Призы конкурса: гран-при – денежный приз в размере 500 000 руб. В каждой номинации присуждаются: приз за первое место – 50 000 руб., второе место – 35 000 руб., третье место – 25 000 руб. По итогам конкурса будет выпущен фотоальбом работ победителей, а также проведена фотовыставка.

Участие в конкурсе бесплатное.

Заявки принимаются до 22 марта.

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Источник: ijnet.org