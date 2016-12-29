Принимаются заявки на участие в Центральноазиатском DataLab «Визуализация экологических данных»

Специалисты медиа и экологических НПО из стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) могут принять участие в Центральноазиатском DataLab «Визуализация экологических данных», который пройдет 23-25 января 2017 года в Бишкеке.

Участие в DataLab – это уникальная возможность научиться визуализировать экологические данные для того, чтобы по-новому, глубоко и профессионально, основываясь на достоверных и конкретных цифрах, рассказывать самой разной и широкой аудитории о проблемах окружающей среды и природных ресурсов.

В формате DataLab каждый участник (или команда) работает над своим проектом под руководством менторов. Поддерживающую и стимулирующую среду создают: мастер-классы опытных экспертов, техническая поддержка (источники информации, дата-сеты по темам проектов, быстрый интернет) и атмосфера открытости и созидания.

Цель DataLab – создать площадку для эффективного и творческого взаимодействия специалистов медиа и экологических НПО с экспертами, где каждый сможет разработать мультимедийный проект, в основе которого — экологические данные.

Тренеры DataLab:

Олег Хоменок — Старший советник по вопросам медиа Internews Network, член Совета Директоров Глобальной сети журналистов-расследователей.

— Старший советник по вопросам медиа Internews Network, член Совета Директоров Глобальной сети журналистов-расследователей. Виталий Власов — основатель и руководитель Фонда «Открытый город», евангелист открытых данных, программист.

Мероприятия DataLab: вебинар, «нулевая встреча», 3-хдневный практический обучающий курс

Принимаются как индивидуальные, так и групповые (2 человека) заявки от медиапрофессионалов и представителей экологических НПО. Заявители, имеющие опыт работы с данными и мультимедиа сервисами, будут иметь преимущество при отборе.

Важно (!) уже в заявке указать тему проекта и почему, на ваш взгляд, важно для ее разработки использовать визуализированные данные.

Всего будут отобраны 15 участников из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

Internews берет на себя расходы на проезд, проживание и питание всех участников.

Скачать форму заявки на DataLab

Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu. Заявки принимаются до 09.00, 09 января, 2017 года.

Центральноазиатский DataLab «Визуализация экологических данных» проводится в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Интерньюс.

Источник: livingasia.online.

источник фоот на превью: billfrymire.com.