Предлагаются стипендии по инновациям в области журналистики [для участников всего мира]

Профессионалы в области медиа со всего мира могут подать заявки на эту стипендию в Колумбии, штат Миссури, США.

Стипендиальная программа, спонсируемая Институтом журналистики Рейнольдса (RJI), принимает заявки от лиц, имеющих инновационные идеи по теории и практике журналистики.

В этом году RJI особенно заинтересован в идеях и проектах, посвященных решению проблем, связанных с пузырями фильтров, фейковыми новостями и утерей доверия к новостным организациям.

Институт предлагает резидентские, нерезидентские стипендии, а также стипендии для организаций. Участники резидентской программы будут в течение восьми месяцев жить на территории студенческого городка Школы журналистики в Миссури, получат возможность пользоваться учебными и техническими ресурсами института и общаться с преподавателями и студентами. Стипендиаты ежемесячно будут получать стипендию 10 000 долларов США, им также будет выдано одноразовое пособие размером в 10 000 долларов США на адаптацию.

Нерезидентские стипендии предназначены для сотрудников новостных, технологических или близких к этим областям компаний, имеющих идеи, которые они смогут развивать, оставаясь на своем рабочем месте. Такие стипендиаты получат 20 000 долларов США в течение года, которые будут выплачиваться частями – по 2 500 долларов в месяц.

Стипендии для организаций размером в 20 000 долларов выплачиваются компаниям или организациям и могут быть использованы на зарплату временному сотруднику или фрилансеру, работающему над проектом, или на другие, связанные с проектом, нужды.

Заявки принимаются до 1 февраля.

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Источник: ijnet.org