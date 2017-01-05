В Кыргызстане повысится уровень образования среди воспитанников и выпускников детских домов

В Кыргызстане впервые разработана краундфандинговая онлайн-платформа «Билим белек» («Знания в подарок») для сбора добровольных пожертвований на развитие и образование воспитанников и выпускников интернатных учреждений.

Данный проект был поддержан Интерньюс в рамках Лаборатории медиа и социальных инноваций-2016.

«Наша цель предоставить равные возможности для образования талантливых детей, которые остались без попечения и поддержки со стороны родственников или родителей, чтобы как можно больше выпускников детских домов смогли получить образование, профессию, а также смогли развивать свои таланты»,- отмечают инициаторы проекта Мария Колесникова и Бермет Джакубова из Общественного Благотворительного Фонда «Оэйсис».

На сайте есть анкеты воспитанников и выпускников детских домов, которым требуется спонсорская поддержка. Посредством видео-обращений и фотографий детей можно узнать больше об их планах на образование.

Также на сайте размещена система оплаты – перевод с банковского счета и электронный кошелек Элсом. Финансовые и программные отчеты по прогрессу детей будут публиковаться на сайте.

Справка

Согласно данным ЮНИСЕФ, отсутствие образования приводит к тому, что, выпустившись из интернатного учреждения этим детям тяжело адаптироваться и интегрироваться в общество. Находясь в трудной жизненной ситуации они более склонны совершать правонарушения, остаться бездомными, стать жертвой работорговли, чем дети, выросшие в семье.

По статистике ЮНИСЕФ только 1% воспитанников интернатных учреждений в нашей стране поступают в ВУЗы. В Кыргызстане 17 000 детей живут в интернатных учреждениях. Ежегодно выпускается 450-500 детей в возрасте 15-17 лет. Большинство воспитанников детских домов не получают полное среднее образование или не имеют возможности продолжить обучение в колледже или университете.

Ажара Бекжан