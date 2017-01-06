Deutsche Welle принимает заявки на стажировку

Журналисты, обладающие хорошими языковыми навыками в английском, немецком и других языках, могут подать заявку на эту стажировку.

Академия DW принимает заявки на 18-месячную стажировку, которая начнется в сентябре 2017 года. Программа предлагает как теоретические, так и практические занятия.

Первые шесть месяцев программы будут посвящены теоретическим занятиям и семинарам. Следующие девять месяцев участники будут проходить практику в одной из редакций Deutsche Welle в Бонне, Берлине или в одной из международных редакций в Брюсселе, Вашингтоне или Москве. В программу также включен месяц практики на радио Deutschlandradio.

Участникам программы будет выплачиваться первоначальная стипендия размером в 1 590 евро, размер стипендии будет повышаться дважды в течение программы.

Заявители должны владеть английским и немецким языками на профессиональном уровне. Владение другими языками DW – русским, арабским, китайским, фарси, французским и испанским – рассматривается как преимущество.

Заявки принимаются до 22 февраля.

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Источник: ijnet.org