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Премия в области журналистики данных [для участников всего мира]

Янв 9, 2017 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги , , ,

Медиакомпании, некоммерческие организации и журналисты – как штатные сотрудники, так и фрилансеры – могут принять участие в конкурсе.

Конкурс на получение премии Data Journalism Awards организован Global Editors Network при поддержке Фонда Найта и компании Google. Победители в каждой из 12 категорий получат призы размером в 1 801 евро.

Категории конкурса: лучшая визуализация данных года; лучшее журналистское расследование года; новостное приложение для работы с данными; лучший веб-сайт в области журналистики данных; лучшее индивидуальное портфолио; лучшее использование данных в срочных новостях (в первые 36 часов после произошедшего события); награда за использование открытых данных; небольшие редакции; лучший студент или молодой журналист данных и выбор аудитории.

Принимаются работы на английском языке, опубликованные или выпущенные в эфир с 14 апреля 2016 года по 7 апреля 2017 года. Материалы на других языках должны сопровождаться переводом на английский язык.

Церемония награждения пройдет в Вене в рамках Global Editors Network Summit – ежегодного мероприятия, на которое собираются 500 главных редакторов со всего мира.

Заявки принимаются до 7 апреля 2016 года.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

Источник: ijnet.org

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