Жизнь без насилия, Джалал-Абадская область

Участники Лаборатории медиа и социальных инноваций-2016 Интерньюс при технической поддержке ОФ «Клооп Медиа» создали информационный портал www.ayal.wpengine.com. Данная платформа будет содействовать в борьбе с насилием над женщинами в Джалал-Абадской области. На сайте будут истории пострадавших от насилия в формате «лонгрид», различные новости по этой теме и юридические консультации.

«В Джалал-Абадской области растет уровень домашнего насилия среди женщин и детей. К тому же, наблюдается тенденция роста раннего брака среди девочек-подростков. При беседе с ними, они отметили, что не имеют доступа к информации по обращению к соответствующим инстанциям. Они намерены поделиться своими историями и бороться при условии соответствующей поддержки», — cообщили инициаторы проекта Зирек Асанова и Гульмайрам Аттокурова из ОФ “Центр поддержки женщин — Ариет».

По словам инициаторов, таким путем, они стараются привлечь внимание органов местного самоуправления, НКО и СМИ для совместного сотрудничества в решении данной проблемы.

Версия сайта является тестовой. Платформа еще будет заполнена контентом.

Ажара Бекжан