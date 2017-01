НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ВЫШЛО УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ВИЗУАЛЬНОЙ И ДАТА-ЖУРНАЛИСТИКЕ

Международный проект Open Data in Europe and Central Asia (ODECA) выпустил руководство для начинающих журналистов на русском языке о создании репортажей, основанных на открытых данных, и о визуализации информации.

Пособие разработала журналист-расследователь Ева Константарас. Она создает трансграничные журналистские проекты на тему борьбы с коррупцией, специализируется на дата-журналистике. Также она руководила проектами, посвященными темам похищения людей в Латинской Америке, Азии и Восточной Африке.

Ева Константарас разработала несколько учебных программ для студентов, которые рассказывают, как создавать материалы в условиях ограниченного доступа к данным.

Руководство состоит из пяти модулей на разные темы:

— от фактов к репортажу;

— как понять данные;

— как их визуализировать;

— что такое дата-репортажи;

— как создать материал на основе данных.

Автор рассказывает об основах статистики, построении журналистского текста. Отдельные главы посвящены практическим советам: как сделать запрос правительственных данных, каким образом работать с международными базами данных.

Каждый модуль составляет от 30 до 60 страниц. Информация изложена удобно: есть таблицы, инфографика, гиперссылки, скриншоты примеров статей из ведущих зарубежных СМИ, таких как The Guardian.

После каждой главы студенты предлагают выполнить задания: провести анализ, ответить на вопросы по разделу, написать небольшой репортаж, сделать интервью. Некоторые главы построены в виде уроков: сначала дается теория, советы, а затем упражнения.

Каждый модуль доступен в формате pdf, также его можно скачать на компьютер.

Ознакомиться со всеми модулями руководства можно по ссылке.

Источник: te-st.ru