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Стипендии для мастеров визуального сторителлинга от организации CatchLight [для участников всего мира]

Янв 10, 2017 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги , ,

Медиапрофессионалы – мастера визуального сторителлинга, чьи работы способствуют социальным переменам, могут подать заявки на эти стипендии.

Калифорнийская организация CatchLight, специализирующаяся в области фотографии, запускает стипендиальную программу CatchLight Fellowship.

Три стипендии размером в 30 000 долларов США будут ежегодно вручаться выдающимся специалистам в области визуального сторителлинга, использующим мастерство фотографии для освещения тем, связанных со сложными социальными проблемами.

Кандидаты должны представить предложение с описанием проекта, над которым они планируют работать в течение 12 месяцев программы. К рассмотрению принимаются разнообразные визуальные форматы, включая фотографию, видео, аудио и виртуальную реальность.

Заявки принимаются до 31 января.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

Источник: ijnet.org

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