19 января 2016 года в 17.00 по времени Астаны и Бишкека, в 16.00 по времени Душанбе, в 14.00 по времени Москвы пройдет бесплатный вебинар Оксаны Силантьевой «Работа мультимедийного продюсера в прямом эфире».

Вебинар Оксаны Силантьевой будет необычным. Прямо на ваших глазах мультимедийный продюсер будет превращать разрозненные материалы в мультимедийный проект. Вы увидите процесс планирования, структурирования, выбора мультимедийных форматов, работы в мультимедийных сервисах, создания элементов истории и сборку элементов в цельное повествование.

Оксана будет рассуждать вслух, показывая, как мыслит мультимедийный автор, какие вопросы себе задает и как ищет ответы. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы продюсирования медиапроектов.

Для тех участников, кто хорошо освоил сервисы и форматы, этот вебинар станет отличным интегрирующим событием — вы увидите, как «кирпичики Лего», которые вы уже научились создавать, собираются в мультимедийные истории.

Оксана использует в своей работе Маэстро-подход Бака Райана, который она развивает и дополняет самостоятельно.

Каждый участник вебинара получит раздаточный материал, который поможет самостоятельно освоить подход Маэстро к созданию мультимедийных историй.

Оксана Силантьева — тренер-консультант в сфере внутренней, внешней и массовой коммуникации, маркетинга и менеджмента мультимедийных проектов. Магистр мультимедиа журналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания). Создатель проекта sila.media.

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Консультирует редакции масс-медиа, читает открытые лекции, проводит семинары и тренинги по медиаменеджменту, журналистике, стратегиям продвижения, теории и практике медиакоммуникаций, креативному маркетингу в Москве, 32 регионах России, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Кипре.

Для участие в бесплатно вебинаре пройдите, пожалуйста, по ссылке.

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Вебинар «»Работа мультимедийного продюсера в прямом эфире» организован представительством Internews Network в рамках проекта поддержки доступа к информации. Он стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID)