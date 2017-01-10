IDEA CA объявляет открытый конкурс на должность Медиа координатора

IDEA CA ищет энергичного, находчивого и креативного Медиа координатора на полную занятость для продвижения деятельности организации.
Краткие должностные обязанности:
— Создание и реализация коммуникационной стратегии IDEA;
— Повышение узнаваемости организации и бренда IDEA в ценральноазиатском регионе;
— Качественное продвижение деятельности IDEA;
— Написание обзоров, кратких статей и анонсов, касающихся деятельности IDEA для веб-страниц IDEA в сети на русском и английском языках;
— Ведение профилей в социальных сетях;
— Создание медиа продукции, включая фото и видеоматериалы;
— Освещение мероприятий, проектов и программ;
— Создание сети медиа партнеров в регионе.
Требования к кандидатам:
— Опыт в сфере журналистики, отличные навыки написания текстов;
— Опыт работы в сфере коммуникаций и/или PR;
— Опыт ведения аккаунтов в социальных сетях — SMM;
— Навыки по созданию медиапродукции;
— Отличные коммуникационные навыки;
— Понимание тем социальной несправедливости и дискриминации;
— Понимание политического, социального и экономического контекстов центральноазиатского региона;
— Понимание молодежной сферы, а также дебатных технологий является преимуществом;
— Знание русского и английского языка, знание кыргызского языка или других языков центральноазиатского региона является преимуществом.
Заинтересованных кандидатов просим выслать резюме и мотивационное письмо на электронный адрес ideaca@idebate.org с указанием вакансии в теме письма до 16.00 22 января 2017 года. Заработная плата обсуждается на собеседовании, куда будут приглашены кандидаты, прошедшие предварительный отбор.
IDEA CA является региональной организацией, продвигающей права и интересы молодежи региона на страновом и глобальном уровнях.