IDEA CA объявляет открытый конкурс на должность Медиа координатора

IDEA CA ищет энергичного, находчивого и креативного Медиа координатора на полную занятость для продвижения деятельности организации.

Краткие должностные обязанности:

— Создание и реализация коммуникационной стратегии IDEA;

— Повышение узнаваемости организации и бренда IDEA в ценральноазиатском регионе;

— Качественное продвижение деятельности IDEA;

— Написание обзоров, кратких статей и анонсов, касающихся деятельности IDEA для веб-страниц IDEA в сети на русском и английском языках;

— Ведение профилей в социальных сетях;

— Создание медиа продукции, включая фото и видеоматериалы;

— Освещение мероприятий, проектов и программ;

— Создание сети медиа партнеров в регионе.

Требования к кандидатам:

— Опыт в сфере журналистики, отличные навыки написания текстов;

— Опыт работы в сфере коммуникаций и/или PR;

— Опыт ведения аккаунтов в социальных сетях — SMM;

— Навыки по созданию медиапродукции;

— Отличные коммуникационные навыки;

— Понимание тем социальной несправедливости и дискриминации;

— Понимание политического, социального и экономического контекстов центральноазиатского региона;

— Понимание молодежной сферы, а также дебатных технологий является преимуществом;

— Знание русского и английского языка, знание кыргызского языка или других языков центральноазиатского региона является преимуществом.

Заинтересованных кандидатов просим выслать резюме и мотивационное письмо на электронный адрес ideaca@idebate.org с указанием вакансии в теме письма до 16.00 22 января 2017 года. Заработная плата обсуждается на собеседовании, куда будут приглашены кандидаты, прошедшие предварительный отбор.

IDEA CA является региональной организацией, продвигающей права и интересы молодежи региона на страновом и глобальном уровнях.