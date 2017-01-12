19 января 2017 года в Бишкеке состоится презентация на тему: «Lean Marketing: инструменты».
Во время презентации вы узнаете, как медиа-компании могут разработать и запустить свою продукцию очень быстро и с минимальным бюджетом. Вы изучите систематический процесс для стресс-тестирования своих идей до исчерпания своих ресурсов.
Целевой аудиторией меропрития являются креативные директора, специалисты по маркетингу из медиа-компаний.
Спикеры:
Суйунбек Сырдыбаев является партнером компании Эл Груп Консалтинг. Специалист в управленческом консалтинге, член Международного общества улучшения результативности (ISPI). Суйунбек обладает обширным опытом консультирования и управления медиа-организациями и международными проектами.
Алмаз Турдубай, бизнес-тренер и управленческий консультант.
Ключевой опыт:
2006-2010 в области медиа на КТРК, IWPR, Администрации Президента КР.
Основная экспертиза: бизнес-моделирование, lean-маркетинг, теория ограничений и корпоративные продажи.
Время: с 15:00 до 17:00
Место: Офис Интерньюс, ул. Чокморова 234А
Вход свободный.
Предварительная регистрация по тел: 0 (312) 986 880.