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Lean Marketing: инструменты

Янв 12, 2017 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги ,

19 января 2017 года в Бишкеке состоится презентация на тему: «Lean Marketing: инструменты».

Во время презентации вы узнаете, как медиа-компании могут разработать и запустить свою продукцию очень быстро и с минимальным бюджетом. Вы изучите систематический процесс для стресс-тестирования своих идей до исчерпания своих ресурсов.

Целевой аудиторией меропрития являются креативные директора, специалисты по маркетингу из медиа-компаний.

Спикеры: 

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Суйунбек Сырдыбаев является партнером компании Эл Груп Консалтинг. Специалист в управленческом консалтинге, член Международного общества улучшения результативности (ISPI). Суйунбек обладает обширным опытом консультирования и управления медиа-организациями и международными проектами.

 

ЛинАлмаз Турдубай, бизнес-тренер и управленческий консультант.
Ключевой опыт:
2006-2010 в области медиа на КТРК, IWPR, Администрации Президента КР.
Основная экспертиза: бизнес-моделирование, lean-маркетинг, теория ограничений и корпоративные продажи.

 

 

Время: с 15:00 до 17:00

Место: Офис Интерньюс, ул. Чокморова 234А

Вход свободный.
Предварительная регистрация по тел: 0 (312) 986 880.

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