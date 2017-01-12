ЖК принял постановление об объявлении приема документов в НС КТРК

Жогорку Кенеш принял постановление об объявлении приема документов в наблюдательный совет КТРК.

Как сообщила председатель комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова, согласно закону о КТРК, парламент должен принять постановление о приеме документов от кандидатов в ОНС.

Прием должен быть объявлен за 3 месяца до срока окончания работы действующего состава. «Прием документов будет осуществляться до 3 марта. Все документы будут поступать в профильный комитет.

Он примет решение до 3 апреля текущего года и вынесет вопрос на рассмотрение палаты», — сказала она. По итогам голосования 91 депутат проголосовал «за» проект постановления. Всего регистрацию прошли 114 депутатов.

Источник: ktrk.kg