Internews ищет консультанта для проведения среднесрочной оценки проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов». Отчеты должны быть предоставлены на английском языке.

Крайний срок подачи заявок – 23 января 2017 года.

Основные требования к квалификации:

— Степень бакалавра в области социальных наук, экологии, оценки или смежной области;

— По крайней мере, 3-х летний опыт проведения оценок в сложном контексте, особенно для европейских доноров;

— Опыт качественных и количественных методов сбора и анализа данных MиО;

— Свободное владение английским и русским языками

— Отличные навыки межкультурного общения/деликатности, способность устанавливать прочные межкультурные отношения и доверие, продемонстрированное в предыдущем межкультурном опыте;

— Сильные организационные навыки, навыки презентации материла, умение писать статьи, коммуникабельность.

Желательно:

— Степень магистра или кандидата в соответствующей области;

— Опыт проведения оценок для развития средств массовой информации, или опыт работы более 5 лет в качестве эксперта по оценке;

— Свободное владение языками стран Центральной Азии или проживание в регионе.

«Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов» – это экологический проект, реализуемый Internews в пяти странах Центральной Азии и финансируемый Европейским Союзом. Общая цель проекта – повышение доступа граждан и лиц, принимающих решения, к информации и сообщениям о вопросах, связанных с окружающей средой, и управлению природными ресурсами на национальном и региональном уровнях.

Прочесть техническое задание и узнать больше о проекте вы можете, скачав документ по этой ссылке.