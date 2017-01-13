Интерньюс объявляет о вакансии на должность офис-менеджера

Организация: Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике
Должность: Офис-менеджер
Срок подачи заявок: 17:00, 20 января 2017
Занятость: Полная ставка
Местоположение: г. Бишкек
Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике (далее по тексту «офис») объявляет о вакансии на должность офис-менеджера.
Краткое описание должностных обязанностей:
— Обеспечивает подготовку и организацию работы офиса;
— Организует подготовку документов, материалов, информации, необходимых для работы офиса;
— Разрабатывает и ведет бюджет расходов на офисные нужды;
— Организует обеспечение офиса всеми необходимыми принадлежностями; ведения учета канцелярских принадлежностей и осуществление необходимых платежей;
— Осуществляет контроль за надлежащим состоянием офисного оборудования;
— Организует встречи, приглашения, регистрации и другие мероприятия для посетителей, гостей, делегаций и партнеров в офисе;
— Координирует работу по ведению делопроизводства: (оформлению, регистрации, прохождению, хранению и извлечению документации в соответствии со стандартами делопроизводства), организует документооборот офиса;
— Обеспечивает логистику офиса: заказывает авиабилеты для сотрудников, гостей и участников, координирует работу по встрече и отправке в аэропорт, осуществлять бронирование и заказ гостиниц, введет расчеты с поставщиками;
— осуществляет все процедуры по оформлению виз и регистрации гостей офиса;
— Составляет протоколы собраний Представительства и ведет электронный и печатный архив протоколов;
— Координирует завершение работы офиса и подготовку к новому рабочему дню;
— При необходимости осуществляет перевод с русского на английский , и с английского на русский язык.
Требования:
— Не менее двух лет опыта работы офис-менеджером (желательно в международных организациях или НПО);
— Знание делопроизводства организации /Навыки в управлении документооборота и ведение административно-организационной работы офиса;
— Хорошее знание устного и письменного английского и русского языка;
— Знание кыргызского языка является преимуществом;
— Опытный пользователь компьютерной и оргтехники ;
— Высокая самоорганизация, способность разрабатывать и выполнять планы и определять приоритеты;
— Базовые знания бухгалтерского учета (опыт работы в «1С Предприятие» является предпочтительным);
— Хорошие коммуникативные навыки;
— Умение работать в команде или самостоятельно;
— Навыки по ведению деловой переписки и составления отчетов;
— Базовые знания трудового законодательства КР, правил и норм охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
Всем заинтересованным кандидатам предлагается представить свои резюме, сопроводительное письмо и два рекомендательных письма в офис Представительства до 17:00 20 января 2017 года, или по следующему адресу электронной почты: internews.kg.jobs@gmail.соm, c указанием, «офис-менеджер» в теме письма. Наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование лично или по электронной почте.