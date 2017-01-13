Интерньюс объявляет о вакансии на должность офис-менеджера

Организация: Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике

Должность: Офис-менеджер

Срок подачи заявок: 17:00, 20 января 2017

Занятость: Полная ставка

Местоположение: г. Бишкек

Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике (далее по тексту «офис») объявляет о вакансии на должность офис-менеджера.

Краткое описание должностных обязанностей:

— Обеспечивает подготовку и организацию работы офиса;

— Организует подготовку документов, материалов, информации, необходимых для работы офиса;

— Разрабатывает и ведет бюджет расходов на офисные нужды;

— Организует обеспечение офиса всеми необходимыми принадлежностями; ведения учета канцелярских принадлежностей и осуществление необходимых платежей;

— Осуществляет контроль за надлежащим состоянием офисного оборудования;

— Организует встречи, приглашения, регистрации и другие мероприятия для посетителей, гостей, делегаций и партнеров в офисе;

— Координирует работу по ведению делопроизводства: (оформлению, регистрации, прохождению, хранению и извлечению документации в соответствии со стандартами делопроизводства), организует документооборот офиса;

— Обеспечивает логистику офиса: заказывает авиабилеты для сотрудников, гостей и участников, координирует работу по встрече и отправке в аэропорт, осуществлять бронирование и заказ гостиниц, введет расчеты с поставщиками;

— осуществляет все процедуры по оформлению виз и регистрации гостей офиса;

— Составляет протоколы собраний Представительства и ведет электронный и печатный архив протоколов;

— Координирует завершение работы офиса и подготовку к новому рабочему дню;

— При необходимости осуществляет перевод с русского на английский , и с английского на русский язык.

Требования:

— Не менее двух лет опыта работы офис-менеджером (желательно в международных организациях или НПО);

— Знание делопроизводства организации /Навыки в управлении документооборота и ведение административно-организационной работы офиса;

— Хорошее знание устного и письменного английского и русского языка;

— Знание кыргызского языка является преимуществом;

— Опытный пользователь компьютерной и оргтехники ;

— Высокая самоорганизация, способность разрабатывать и выполнять планы и определять приоритеты;

— Базовые знания бухгалтерского учета (опыт работы в «1С Предприятие» является предпочтительным);

— Хорошие коммуникативные навыки;

— Умение работать в команде или самостоятельно;

— Навыки по ведению деловой переписки и составления отчетов;

— Базовые знания трудового законодательства КР, правил и норм охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

Всем заинтересованным кандидатам предлагается представить свои резюме, сопроводительное письмо и два рекомендательных письма в офис Представительства до 17:00 20 января 2017 года, или по следующему адресу электронной почты: internews.kg.jobs@gmail.соm, c указанием, «офис-менеджер» в теме письма. Наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование лично или по электронной почте.