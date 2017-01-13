KLOOP MEDIA ОТКРЫВАЕТ НАБОР В ЗИМНЮЮ ШКОЛУ ЖУРНАЛИСТИКИ

Начало занятий: 16 января 2017 года.

Формат занятий

Курс обучения длится три месяца по схеме: 1 неделя теории с тренером + 2 недели практики с редактором, по каждому из четырех направлений (онлайн-журналистика, репортажная фотография, радио и медиа-законодательство).

Стоимость обучения и скидки

Стоимость обучения составляет 12 000 сомов за три месяца.

Оплатить обучение можно целиком сразу (и получить скидку в 10% — 10800 сомов за всю школу) или по 50% — 6000 сомов в первый и второй месяц школы.

В рамках совместного проекта по доступу к информации совместно с «Интерньюс Нетуорк» в Кыргызстане, пять человек смогут бесплатно обучаться в Зимней школе журналистики в этом году. При отборе участников, преимущество будет отдаваться кандидатам, проживающим не в Бишкеке.

Все вопросы вы можете задать по номеру 0 (312) 680 740 , 0 (773) 703 709 или 0 (556) 090 004 (Кызжибек) или по адресу office@kloop.kg (с указанием “Школа журналистики” в теме письма).

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