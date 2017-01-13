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Практический семинар для журналистов и представителей НПО

Янв 13, 2017 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки, СМИ и гражданское участие Тэги ,

Вниманию журналистов и представителей НПО,
Вниманию членов Сети медиа и НПО! 

Хотите быть юридически грамотными в своей профессии? Что угрожает СМИ (редакции, журналисту, блогеру) или НПО при проведении расследований? Как можно предотвратить и минимизировать правовые риски?
Об этом более подробно, вы узнаете на практическом семинаре «Правовые риски при проведении журналистских и общественных расследований».

В рамках семинара более подробно вы узнаете о том:

— какие правовые риски существуют?
— виды ответственности применимые к нарушителю
— случаи неразглашения информации
— советы, как избежать неприятностей? 
— анализ материала для выявления рисков.

Более того, вы узнаете о последних тенденциях нарушения прав представителей СМИ в Кыргызстане (например, как нужно освещать вопросы о нападениях на журналистов, вызовов на допрос, угрозах, отказ в доступе к информации, доступ к общественно-значимой информации и т.д).

Снимок экрана 2017-01-13 в 12.41.01 ПП

Предварительная регистрация по тел: 0555 127 676 или по

e-mail: irakhmanova1@internews.org.

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