Практический семинар для журналистов и представителей НПО

Вниманию журналистов и представителей НПО,

Вниманию членов Сети медиа и НПО!

Хотите быть юридически грамотными в своей профессии? Что угрожает СМИ (редакции, журналисту, блогеру) или НПО при проведении расследований? Как можно предотвратить и минимизировать правовые риски?

Об этом более подробно, вы узнаете на практическом семинаре «Правовые риски при проведении журналистских и общественных расследований».

В рамках семинара более подробно вы узнаете о том:

— какие правовые риски существуют?

— виды ответственности применимые к нарушителю

— случаи неразглашения информации

— советы, как избежать неприятностей?

— анализ материала для выявления рисков.

Более того, вы узнаете о последних тенденциях нарушения прав представителей СМИ в Кыргызстане (например, как нужно освещать вопросы о нападениях на журналистов, вызовов на допрос, угрозах, отказ в доступе к информации, доступ к общественно-значимой информации и т.д).

Предварительная регистрация по тел: 0555 127 676 или по

e-mail: irakhmanova1@internews.org .