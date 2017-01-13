Состоится Учредительная конференция Независимого союза журналистов Кыргызстана

18 января 2017 года в Бишкеке состоится Учредительная конференция Независимого союза журналистов КР.

На конференцию приглашаются журналисты, сотрудники пресс-служб, профессорско-преподавательский состав журналистских факультетов, редакторы и учредители СМИ республики, представители медиа-организаций, НПО, государственных, общественных и международных структур, а также все заинтересованные лица.

На мероприятии будет обсужден широкий круг вопросов, которые волнуют журналистское сообщество. Например, мы будем рассматривать конкретные действия для улучшения социального положения журналистов, будут обсуждаться профессиональные проблемы медиа-среды Кыргызстана.

Кроме того, состоится обсуждение задач и целей НСЖ, презентация структуры нового объединения и рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав НСЖ. По результатам конференции будет составлен стратегический план развития НСЖ на ближайшие годы.

После официальной части состоится торжественный ужин. Все расходы будут покрыты организаторами мероприятия, от журналистов и приглашенных гостей требуется лишь участие.

Для участия в конференции необходимо аккредитоваться по телефонам: 0709 002 492 (Тамара Валиева) и 0772 137 871 (Авланбек Жумабаев).

Место время проведения конференции: ресторан «Shar Dem», ул. Чолпон-Атинская 1, пересекает ул. Анкара (б. Горького), начало — 17.00.