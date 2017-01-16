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Региональные радиостанции Кыргызстана будут доступны на tms.kg

Янв 16, 2017 Автор Раздел Главные новости, Доступ к информации Тэги , , ,

На сегодняшний день 16 бишкекских радио были выведены в онлайн режим, в последующем планируется подключить ряд региональных радио.

При поддержке Интерньюс ТМС (Тынчтыктын Мониторинг Сервиси) приобрел российское оборудование для приема и передачи сигнала из Бишкека и регионов. Это обеспечит возможность всем региональным радиостанциям выйти в онлайн-вещание на республиканском уровне. А также повысит их рейтинг и определит количество слушателей каждой радиостанции.

По мнению директора ТМС Тынчтыкбека Кожобекова, у человека всегда должна быть возможность слушать ту информацию, которую он предпочитает.

По его словам теперь у трудовых мигрантов есть возможность слушать радио на родном языке онлайн.                                 

Снимок экрана 2017-01-16 в 6.04.45 ППСправка

ТМС в 2015 году разработала специальную софт программу, которая мониторит радио. Программа автоматически распознает песню и рекламу, прозвучавшие в эфире.

 

 

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