Региональные радиостанции Кыргызстана будут доступны на tms.kg

На сегодняшний день 16 бишкекских радио были выведены в онлайн режим, в последующем планируется подключить ряд региональных радио.

При поддержке Интерньюс ТМС (Тынчтыктын Мониторинг Сервиси) приобрел российское оборудование для приема и передачи сигнала из Бишкека и регионов. Это обеспечит возможность всем региональным радиостанциям выйти в онлайн-вещание на республиканском уровне. А также повысит их рейтинг и определит количество слушателей каждой радиостанции.

По мнению директора ТМС Тынчтыкбека Кожобекова, у человека всегда должна быть возможность слушать ту информацию, которую он предпочитает.

По его словам теперь у трудовых мигрантов есть возможность слушать радио на родном языке онлайн.

Справка

ТМС в 2015 году разработала специальную софт программу, которая мониторит радио. Программа автоматически распознает песню и рекламу, прозвучавшие в эфире.