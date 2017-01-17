Вебинар на кыргызском языке: «Как создать лонгрид?»

25 января в 17:00 по времени пройдет вебинар на кыргызском языке на тему «Как создать лонгрид?».

На вебинаре будут обсуждаться следующие вопросы:

— Что такое лонгрид?

— Для чего он нужен?

— Как его делать – планирование и подготовка контента?

— Из чего состоит лонргид — видео, картинки, текст

Вебинар проводит редактор кыргызской службы Kloop.kg Элмурат Аширалиев, опытный медиатренер.

Для участия в бесплатном вебинаре пройдите по ссылке.

Внимание! Для успешного участия в вебинаре вам необходимо:

— Установить последнюю версию браузеров Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google Chrome — Flash Player встроен по умолчанию.

— Проверьте, достаточная ли скорость Вашего интернет соединения. Минимальная скорость подключения к вебинару 1Mb. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 2Mb (при недостаточной скорости возможны задержки звука и видео при показе ведущим видеороликов, презентаций с большим количеством графики, показе рабочего стола и работе с другими режимами, требующими качественного канала). Проверить скорость вашего интернета можно на этой странице.

— Если вы выходите в интернет из корпоративной сети, тогда вам необходимо обратиться к вашему системному администратору, чтобы он открыл порт 1935, 80, 443.

— Чтобы попасть на вебинар, на посадочной странице нажмите кнопку «Войти в вебинар», заполните данные о себе, и поставьте согласие напротив пользовательского соглашения.

— Если вы выходите в вебинар на планшете, то рекомендуем выходить из браузера Google Chrome или Puffin Browse.