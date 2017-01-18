Конкурс Technovation Challenge 2017!

Описание конкурса:

Technovation Challenge – это международный конкурс для девочек в возрасте от 10 до 18 лет, который впервые появился в Сан-Франциско, США. Миссия Technovation — вдохновлять и обучать девочек и женщин решать реальные проблемы общества с помощью технологий, а именно через разработку мобильных приложений.

В рамках конкурса могут участвовать команды в составе из пяти школьниц, одного ментора и одного коуча. Командам предоставляется разработанная учебная программа на 12 недель, в течение которых школьницы вместе с наставниками не только разрабатывают приложение, но и проводят маркетинговые исследования, пишут бизнес-план, снимают видео и приобретают много новых навыков.

В конкурсе участвует более 1000 команд из 40 стран мира. Первоначальный отбор команд проходит внутри страны-участницы. Девушки получают возможность участвовать в полуфинале, по результатам которого 10 лучших команд со всего мира выходят в финал. Среди финалистов всего шесть команд старших классов (15-18 лет) и четыре команды средних классов школы (10-14 лет). Финалисты конкурса в сопровождении наставников получают приглашение от организаторов из Сан-Франциско, чтобы представить свои идеи на международном уровне и побороться за призовой фонд размером в 10 000 долларов США.

Кто может участвовать в конкурсе?

Участницы- девушки в возрасте от 10 до 18 лет.

Менторы: мужчины и женщины старше 18 лет.

Регистрация на сайте: www.technovationchallenge. org