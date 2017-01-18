Гарвардский университет запустил бесплатный курс по цифровой фотографии

На днях Гарвардский университет, а именно отделение GSD (Старшая школа дизайна) создал бесплатный онлайн-курс обучения цифровой фотографии. Среди составителей и редакторов курса, между прочим, такие преподаватели Старшей школы дизайна, как покойная Заха Хадид и один из авторов «датского минимализма» Рем Колхас. Средняя стоимость такого курса для свободного слушателя в Гарварде — от $9 тыс.

Курс доступен на платформе онлайн-обучения ALISON. Состоит из 13 модулей. Лектором выступает Дэн Армендариз, трэвел-фотограф и разработчик Amazon Web Services. Каждый из модулей занимает минимум час интенсивного обучения — в зависимости от индивидуального темпа, но к тому же требует несколько часов практической работы.

В программу курса вошли базовые техники фотографии, работы со светом, экспозицией, особенности оптики, методы применения гистограм в фотографии, особенности и сравнительные характеристики фотокамер, работа с цветом и фильтрами, особенности программного обеспечения для фотографов и даже оценка качества цифровой фотографии.

Источник: mediananny.com

Фото — archdaily.com