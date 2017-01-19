Создан новый Независимый союз журналистов

18 января 2017 года состоялась учредительная конференция Независимого союза журналистов.

Участниками мероприятия были журналисты, сотрудники пресс-служб, профессорско-преподавательский состав журналистских факультетов, представители медиа-организаций, НПО.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате крушения “Боинг 747”.

Председателем НСЖ стала Тамара Валиева. По структуре организации у председателя есть два заместителя. Первым из них является Азамат Касыбеков, второй заместитель еще не выбран.

Заместитель председателя Азамат Касыбеков представил структуру НСЖ, которая состоит из 8 комитетов:

Комитет по развитию телевидения Комитет по развитию радио Комитет по развитию печатных СМИ Комитет по развитию по взаимодействию с ИА Комитет по взаимодействию с журналистскими факультетами Комитет по взаимодействию с пресс-службами и ПР агенствами Комитет по работе с иностранными СМИ Этическая Комиссия

“Мы не хотим просто носить печать в кармане, мы хотим стать активным Союзом”, — отметила Тамара Валиева. По ее словам, для вступления в Союз в настоящее время собрано 60 заявлений.

В ходе конференции также выступили гоcти мероприятия.

Заместитель министра культуры и информации Айнура Темирбекова: “Мы со своей стороны, как государственный уполномоченный орган, готовы поддерживать новый союз. Хотим пожелать успехов. Надеюсь, что у вас будет слаженная работа”.

Председатель Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ, Шамарал Майчиев: “Все эти годы журналистская отрасль была представлена никем. Для чего это все нужно? Это нужно для людей. Человек – это поток информации. Каждую минуту человек издает и получает информацию. Но информация должна быть качественной. Именно с этой точки зрения нужно работать. Каждый журналист зависит от редакции, а редактор зависит от учредителя. Поэтому, цель Союза журналистов соблюсти интересы и редакции, и учредителя, и журналистов”.

В ходе обсуждения участники предложили свои идеи по работе НСЖ. Журналист Аскат Сабыров попросил в работе Союза сделать акцент на государственный язык. Журналистка Женишкуль Тоголокова выступила с рекомендацией вести работу по защите преследуемых журналистов. Главный редактор интернет портала “Деловая Евразия” Павел Громский предложил упростить структуру Союза и убрать позиции заместителей председателя НСЖ.

Ажара Бекжан

Фото: Aйпери Болотжанова