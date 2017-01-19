Медиакритика: Освещение пострадавших от авиакатастрофы

16 января 2017 года произошла авиакатастрофа в селе Дача-Су возле аэропорта «Манас» близ столицы Бишкек . В результате крушения грузового лайнера погибло 38 человек. Большинство погибших — жители дачного поселка.

На сайте azattyk.org вышел видеоматериал о пострадавшем мальчике, который потерял свою семью в результате крушения “Боинг 747”. Автором материала является Каcым Рахманкулов. Данный материал вызвал неоднозначную реакцию в обществе – кто-то сказал, что Азаттык делает хорошую работу, давая реальные истории жертв, но некоторым показалось, что Азаттык нарушает журналистскую этику, демонстрируя изображение и видео ребенка.

17 января пресс-секретарь новостного агентства Sputnik Нуржаз Найзабекова на своей странице в социальной сети Фейсбук высказала свое недовольство касательно данного материала:

“Мне интересно, кто дал разрешение снимать на видео и брать интервью у семилетнего мальчика, который потерял всю семью в результате крушения самолета? Насколько я знаю, разрешается только по согласованию родителей и официального опекуна, если он остался один это не значит, что можно нарушать его права. Я уважаю коллег, но мне жалко ребенка, который не совсем все понимает и потерян. Друзья юристы, интересно узнать ваше мнение”.

На данный пост в Фейсбуке ответил автор материала Каcым Рахманкулов:

“Мы, как представители международного СМИ уведомлены о моральной и правовой ответственности. Поэтому прежде чем публиковать материалы, мы взяли официальное разрешение у его дедушки Сатыбалдиева Шералы Турдуевича, а также у его близкой родственницы (таеже) Бактыгуль, которая есть на видео. Вы, как наш коллега, знаете, что наше СМИ никак не преследует коммерческие или иные цели. Скорее наоборот. С самого момента публикации мне звонят люди с разных уголков Кыргызстана, выражая желание помочь Жакшылыку. По моему мнению именно это является целью журналистики — освещать реальность и помогать людям. Мне, как и коллегии редакторов было не легко принимать решение, и уж тем более сидеть рядом с ним и брать у него интервью. Но я верю, что чем больше людей узнали о нем, тем больше тех, кто разделяет с ним его горе, не только на словах, но и в поступках”.

Блоггер Алия Суранова также поделилась своим мнением в социальной сети:

“На мои вопросы о том, зачем это надо было делать, мне ответили — в целях поиска помощи для этого малыша. Но почему нельзя было сделать это спустя некоторое время, когда мальчик побеседует с психологом, поживет с родственниками, осознает, что произошло, и сможет об этом говорить? (Да и сможет ли вообще?) Там же журналисты пишут, что он еще ничего не понимает… Нужно ли искать помощь мальчику таким путем? Там сейчас действуют сотни людей, десятки организаций, дайте ребенку побыть наедине со своим горем, дайте возможность компетентным людям оказать ему первую необходимую помощь. Это не тот Нургазы, который уже в осознанном возрасте обращается за помощью и просит для себя квадрацикл. Это совсем другая история, ребята…”.

Что думают об этом эксперты?

Фатима Якупбаева, генеральный директор Юридической компании “Прецедент”: “Я просмотрела материал, и склоняюсь к выводу о нарушении законодательства. В частности, право на персональное изображение, на распространение информации без разрешения законных представителей, разглашение врачебной тайны”.

Алтынай Исаева, юрист Института Медиа Полиси:

“Что касается законодательства любая информация, которая касается несовершеннолетнего может быть распространено только после согласия с законными опекунами либо попечителями ребенка. Например, Закон КР «О телевидении и радиовещании», говорит, что в программах и передачах нельзя без письменного согласия родителей или заменяющих их лиц, а также соответствующих правоохранительных органов разглашать какую-либо информацию, которая касается личности несовершеннолетнего. Но здесь я бы еще хотела обратить внимание на то, что данный сюжет — это история мальчика, мальчика который остался один без родителей, т.е. журналисты обращают внимание общественности на масштаб трагедии. К слову на практике есть прецеденты, когда такие материалы приносили свою пользу, вспомните сюжет с девочкой Айчурек или малышом, которого сфотографировали спящим на картонке”.

Медиаэксперт Марат Токоев отметил 12 и 14 пункты Этического кодекса журналистов КР:

Пункт №12 Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, связанных с детьми. Журналист и редактор должны иметь обоснования для освещения личной жизни несовершеннолетнего лица (лиц) и разрешение на это от его родителей, опекунов или законных представителей. Недопустимым является раскрытие имен несовершеннолетних (или указывание признаков, по которым их можно распознать), которые имели отношение к незаконным действиям, стали участниками событий, связанных с насилием. Пункт №14 Журналист должен воздержаться от поведения, которое может нанести вред или ухудшить физическое и психологическое состояние жертв преступлений, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких.

По мнению Марата Токоева, можно было рассказать историю мальчика не показывая его лицо, как это сделал kloop.kg. Медиаэксперт считает, что было излишне показывать мальчика от начала до конца. “Если бы Жакшылык был обделен вниманием, это другое дело, но у него есть родственники, — говорит Токоев. — Кому был полезен этот материал? Скорее, самим журналистам. С другой стороны, я понимаю, что у журналистов было хорошее намерение”.

Автор материала Каcым Рахманкулов дал следующий комментарий для Интерньюс:

“Причиной нашего визита к Жакшылыку было узнать о его самочувствии. Жакшылык до того, как мы начали задавать вопросы, сам начал рассказывать, что увидел утром. Этим я хочу сказать, что мы не оказывали никакого психологического давления”.

По словам журналиста, именно это видео, дошло до сердец не десятков, а сотен тясяч кыргызстанцев. По словам автора, мальчику хотят помочь со всех уголков мира, пишут в редакцию, предлагают оплатить учебу и выражают благодарность редакции Азаттык за материал.

Ажара Бекжан

Ccылка на превью