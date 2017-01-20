Запись вебинара Оксаны Силантьевой «Работа мультимедийного продюсера в прямом эфире»

Представляем уникальный вебинар для тех, кто заинтересован в понимании процесса создания мультимедийного материала.
Прямо на ваших глазах мультимедийный продюсер превращает разрозненные материалы в мультимедийный проект.
Вы увидите процесс планирования, структурирования, выбора мультимедийных форматов, работы в мультимедийных сервисах, создания элементов истории и сборку элементов в цельное повествование.
Оксана рассуждает вслух, показывая, как мыслит мультимедийный автор, какие вопросы себе задает и как ищет ответы.
Это — уникальная возможность заглянуть за кулисы продюсирования медиапроектов.
Оксана использует в своей работе Маэстро-подход Бака Райана, который она развивает и дополняет самостоятельно.
Оксана Силантьева — тренер-консультант в сфере внутренней, внешней и массовой коммуникации, маркетинга и менеджмента мультимедийных проектов. Магистр мультимедиа журналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания). Создатель проекта sila.media.
Консультирует редакции масс-медиа, читает открытые лекции, проводит семинары и тренинги по медиаменеджменту, журналистике, стратегиям продвижения, теории и практике медиакоммуникаций, креативному маркетингу в Москве, 32 регионах России, Казахстане, Армении, Киргизии, Кипре.
Материалы к вебинару:
- Скачать блокнот мультимедийного журналиста.
- Как новые медиа Изменили журналистику. 2012 — 2016, скачать. Путеводитель по журналистике в окружении новых медиа: новые формы медиапотребления, новые навыки журналистов, новые форматы и проверенные опытом инструменты успешной практики.
Источник: newreporter.org