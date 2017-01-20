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Запись вебинара Оксаны Силантьевой «Работа мультимедийного продюсера в прямом эфире»

Янв 20, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги , ,

Представляем уникальный вебинар для тех, кто заинтересован в понимании процесса создания мультимедийного материала.

Прямо на ваших глазах мультимедийный продюсер превращает разрозненные материалы в мультимедийный проект.

Вы увидите процесс планирования, структурирования, выбора мультимедийных форматов, работы в мультимедийных сервисах, создания элементов истории и сборку элементов в цельное повествование.

Оксана рассуждает вслух, показывая, как мыслит мультимедийный автор, какие вопросы себе задает и как ищет ответы.

Это — уникальная возможность заглянуть за кулисы продюсирования медиапроектов.

Оксана использует в своей работе Маэстро-подход Бака Райана, который она развивает и дополняет самостоятельно.

Оксана Силантьева — тренер-консультант в сфере внутренней, внешней и массовой коммуникации, маркетинга и менеджмента мультимедийных проектов. Магистр мультимедиа журналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания). Создатель проекта sila.media.

Консультирует редакции масс-медиа, читает открытые лекции, проводит семинары и тренинги по медиаменеджменту, журналистике, стратегиям продвижения, теории и практике медиакоммуникаций, креативному маркетингу в Москве, 32 регионах России, Казахстане, Армении, Киргизии, Кипре.

Материалы к вебинару:

Источник: newreporter.org

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