Татту Мамбеталиева: О правомерности силовых структур регулировать интернет и готовы ли госорганы работать с новыми технологиями?

По мере развития интернета и популярности социальных сетей всё чаще госорганы пытаются контролировать и регулировать его содержательную часть. Такая активность наблюдается не только в деле борьбы с экстремизмом или других проявлений, касающихся безопасности государства. Примером тому служат недавние попытки ГКНБ приструнить пользователей Facebook, критикующих главу государства.

Насколько правомочны госорганы вмешиваться в контент пользователей интернета, ограничивает ли это свободу слова? На эти и другие вопросы мы попросили ответить главу Общественного фонда «Гражданская инициатива интернет –политики (ГИПИ)» Татту Мамбеталиеву.

— Как юрист-эксперт в сфере регулирования интернет политики, скажите, есть ли сегодня возможности у госорганов контролировать интернет?

— В Кыргызстане были примеры, когда государственные органы подавали иски на пользователей интернет?

— В Кыргызстане почти ежегодно, примерно 3-4 раза в год госорганы инициируют вопросы регулирования контента в интернете. Но ни одна инициатива никогда не заканчивалась успехом. По той простой причине – интернет разграничен, поэтому контролировать и управлять им только в рамках одной страны невозможно. Но, следует заметить, что в последнее время наши политики пытаются регулировать его другими способами. Так, в Кыргызстане было несколько судебных прецедентов, когда в суд подавали за «лайки» и «дислайки» на материалы экстремистского характера. Или же недавние события, когда спецслужбы преследовали пользователей FB, которые резко критиковали Президента. Эти примеры говорят о том, что с точки зрения технического регулирования эти вопросы по определению невозможно решить. То есть для того чтобы понимать как устроен интернет и как его интерпретировать на офлайн- это очень разные моменты. Для примера, вы ставите «лайк» или «дислайк» и это автоматически получает общее распространение. Такой функционал есть на FB и тоже самое идёт в отношении всех пользователей той группы, которая критиковала действующего Президента. То есть там были пользователи, которые критиковали какие-то высказывания, которые поддерживают, они ставили «нравится» или « не нравится». И не понятно понравилось конкретное высказывание или публикация в целом. Но функционал Facebook так построен, поэтому возникает вопрос можно ли всех пользователей этого чата отнести к группе, которая критиковала? Если смотреть с точки зрения здравомыслящего человека нельзя подвести всех под одну гребёнку. И потом не стоит забывать, что FB тратит очень много усилий для защиты персональных данных своих пользователей. Возникает вопрос, на самом ли деле наши госорганы получили IP адреса всех пользователей этого чата?

Мы подозреваем, что скорей всего они шли таким путём, что выходили на этот чат и вычисляли в реальном режиме ручным подбором кто является активным пользователем этого чата. Но на самом деле им так и не удалось идентифицировать кто создал эту группу. Это говорит о том, что технические возможности не подконтрольны одному государству.

— Скажите какова тенденция и к чему могут привести подобные действия?

— С другой стороны, смущает, что для борьбы с экстремизмом мы пытаемся соблюдать все каноны законы, все процедурные вопросы. А когда это коснулось руководства страны , то такие правоохранительные органы, как ГКНБ превышают свои полномочия. Тенденция такова, что это пахнет авторитаризмом. По нашему законодательству ГКНБ не имело права реагировать таким образом на запросы депутатов. Так как защита чести Президента- это полномочия генеральной прокуратуры. Почему генпрокуратура не отреагировала, а ГКНБ реагирует? Я подозреваю, что юристы подсказали им , что нужно всё оформлять соответствующим образом. Но в публичном пространстве получается, что реакция такая: депутаты запрашивает, а ГКНБ, как послушный исполнитель бегает и выполняет их указания. При этом даже не получив реальную оценку материала со стороны экспертного сообщества. А ведь не всякую критику, которая есть на этом чате можно отнести, как порочащую честь. Относительно контента в интернете нужно учитывать, что FB не является СМИ. Соответственно все высказывания, все позиции не подпадают под действие Конституции, где нам гарантированы свобода выражения собственного мнения. Соответственно настораживает, что у нас наблюдается тенденция злоупотребления. Я бы сказала, эта тенденция является очень хорошим показателем, что наши госорганы не готовы и не знают как правильно работать с новыми технологиями. Нас также смущает, что когда в сети интернет появляется критика в адрес президента или депутатов наши госорганы бросают на это большие силы. А когда идёт агитация экстремистского характера, которая грозит государственной безопасности столько усилий не прикладывается. Это означает, что в случае возникновения глобальных политических или экономических вызовов — наши правоохранительные органы не готовы к ним. Кроме того — это является показателем тенденции ограничения свободы слова и прав человека.

Беседу вёл Омурбек Сатаев