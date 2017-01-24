Рекомендации юристов по проведению журналистских и общественных расследований [презентации, руководство]

20 января 2017 года в Бишкеке прошел семинар на тему “Правовые риски при проведении журналистских и общественных расследований”, спикерами которого выступили юристы Интерньюс и Института Медиа Полиси (ИМП).

В первой части мероприятия, юрист Интерньюс Азамат Талантбек уулу рассказал о возможных правовых рисках, административно-уголовной ответственности, а также поделился полезными советами по предотвращению возможных неприятностей и выявлению потенциальных рисков. В продолжении семинара, юрист ИМП Алтынай Исаева выступила с темой “Тенденции в нарушении прав представителей СМИ в Кыргызстане”.

«Недостоверным материалом могут стать распространенные сведения, недоказанные судебными властями на момент распространения информации. В этом случае журналист может быть привлечен к уголовной ответственности. Отказ источника от своих слов, в случае отсутствия вещественного доказательства, может послужить поводом для обращения лица с гражданским иском на представителя СМИ», — подчеркнул Азамат Талантбек уулу.

По его словам журналист не обязан согласовывать свои тексты с источником информации. Таким образом, цензура СМИ не допускается. Также, он объяснил какие сведения не являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию человека. Спикер добавил, что порочащими сведениями не являются те, которые звучат оскорбительно для героя публикации, сведения общего характера или высказывания, носящие оценочный характер. Как пояснил Азамат, мнение человека нельзя проверить на достоверность, оно субъективно. Именно поэтому, мнение, комментарий, оценочное суждение не могут опровергаться по искам о защите чести и достоинства.

В соответствии с действующим законодательством порочащими сведениями являются:

— Содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства;

— Совершение нечестивого поступка, неправильное, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни;

— Недобросовестность при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушение деловой этики, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Следовательно, требование о защите чести, достоинства и деловой репутации могут быть признаны законными и обоснованными в суде только в случае, если в оспариваемых сведениях одновременно присутствуют все вышеуказанные признаки.

Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, публиковать факты о частной жизни физического лица, а также использовать аудио- и видеозаписывающие устройства без согласия источника информации или автора. Спикером было отмечено, что не существует конкретного перечня относительно частной жизни и необходимо учитывать насколько общественно значима информация.

Как отметили спикеры, интернет пространство не является средством массовой информации. При этом информация в интернете может послужить предметом иска по защите деловой репутации. С 2010 по 2015 года было зафиксировано 20 исков за публикацию в сети интернет.

Азамат Талантбек уулу в ходе своего выступления поделился советами, которые помогут избежать неприятностей. Полезными на его взгляд должны оказаться следующие меры предосторожности:

— Использование риторических вопросов;

— Употребление вводных слов (“вероятно”, “возможно” и т.д.);

— Избегание негативной интонации;

— Отражение в материале позиции всех участников;

— Предварительная беседа с оперативными работниками при написании статьи на криминальные темы;

— Всестороннее расмотрение проблемы, сбор документов обеих сторон и их архивирование.

Относительно съемки скрытой камерой, Азамат пояснил, что съемка скрытой камерой не разрешена и не запрещена законом. Тем самым, он отметил о важности соблюдения профессиональной этики, и освещения общественно важной информации.

Во второй части семинара Алтынай Исаева поделилась о том, как важно освещать вопросы о нападениях на журналистов, вызовах на допрос, об угрозах, отказе в доступе к информации.

Она рассказала о возможностях подачи иска журналистом в Международный суд, Комитет по правам человека в случае исчерпания внутренних инструментов.

«Зачастую журналисты просто не хотят судиться, ссылаясь на трату времени и издержки профессии», — подчеркнула юрист ИМП.

По ее мнению, заведомо предполагая негативные последствия, в журналистских кругах образуется самоцензура.

По данным на 2015 год было зафиксировано 11 фактов нападений на журналистов, а в прошлом году число нападений полученных от открытых источников составило 2 случая.

По словам Алтынай, в случае насильственных действий в отношении представителя СМИ, наличие свидетелей, обращение с заявлением в правоохранительные органы и своевременное медицинская экспертиза сыграют большую роль в положительном разрешении конфликта с обидчиком. В большинстве случаев журналисты не обращаются с завлением в соответствующие органы.

Алтынай отметила важность мониторинга насильственных фактов и сотрудничество журналистов с НПО, а также добавила, что Институт Медиа Полиси оказывает помощь журналистам на безвозмездной основе.

Журналист Ольга Башкирова поделилась своим впечатлением о прошедшем семинаре:

«Тренинг был полезен для меня. Во-первых, на тренинге рассматривались кейсы, в которых журналисту необходимо быть особенно внимательным — при публикации информации из непроверенных источников или при написании статей, где информатор желает остаться инкогнито… Во-вторых, я узнала, что журналисту можно не бояться своей профессиональной деятельности, ведь есть органы, которые могут предоставить юридическую помощь и поддержку. Были очень полезны советы, как избежать неприятностей. Выражаю благодарность организаторам и тренерам за проведение такого интересного и полезного тренинга».

«На семинаре были конкретные кейсы, четкие ответы на вопросы. Я лет 10 назад была на подобном семинаре, и уже многое позабылось, поэтому, было полезно освежить память», — добавила ПР специалист Координационного совета общественных советов госорганов Айгуль Жунушалиева.

В рамках проекта Интерньюс «Медиа и гражданское участие в процессах прозрачности и подотчетности» было разработано руководство для журналистов «Правовые риски журналистских расследований в КР».

Самаган Асангазыев