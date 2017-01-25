Центральноазиатский Data Lab: «Визуализация экологических данных»

22 января 2017 года в Бишкеке стартовал трехдневный Центральноазиатский Data Lab на тему «Визуализация экологических данных».

Спикерами мероприятия выступают международные тренеры Олег Хоменок и Виталий Власов.

«Не стоит забывать, что цвет может кодировать логику», — начал свою сессию «Визуализация данных» Виталий Власов.

По его словам визуализацию нужно начинать с листка бумаги и карандаша, т.е. будет лучше сначала все нарисовать в черновиках.

Виталий Власов рассказал о видах диаграммы:

— Гистограмма — вид столбчатой диаграммы;

— Круговые диаграммы — используется только, когда необходимо показать часть от целого;

— Кривая диаграмма (Сurves);

— Treemap — некая альтернатива круговой диаграммы, удобно для представления финансовых данных;

— Scatterplot — графики рассеяния, изображающие значения двух переменных в виде точек.

Советы по визуализации данных от Власова:

— Нужно стараться все упрощать. И нужно уходить от Ecxel;

— Помните, если в материале больше двух измерений, то человеку сложно воспринимать информацию;

— Вертикальные оси нужно начинать с нуля, при этом читатель начинает читать с горизонтальной оси;

— Избегайте вертикальных текстов;

— Необходимо указывать источник данных;

— Помните о теплых и холодных тонах. Не забывайте про серый цвет;

— Не используйте слишком много иконографиии.

«Эта сессия была полезной, потому что много навыков, которые нужно еще отрабатывать. Нам дали представление о том, что я могу сделать, какой контент я могу визуализировать с помощью данных инструментов. Data Lab проходит очень интенсивно, мы получили много информации и немного устали», — говорит одна из участников мероприятия.

Олег Хоменок: «Когда у вас есть данные, что дальше? Ищем героев»

В ходе сессии Хоменока участники обсуждали зачем журналистам нужны люди при работе с данными.

«Люди могут объяснить методику, предоставить дополнительные данные, но они создают проблемы», — говорит спикер, — «Например: вводят в заблуждение, имеют корыстный интерес или отказываются от своих слов».

По словам Олега Хоменока статус источников делится на:

— Официальные (должностные лица, ОГВ, МС, пресс-службы, представители НПО, директора компаний, публичные политики, эксперты ). Они не в праве ограничивать нас в распространении информации;

— Неофициальные (свидетели и очевидцы, потерпевшие, участники и активисты, «бывшие»(часто бывают носителями информации и большого количества данных), инсайдеры. Распространять информацию необходимо с их согласия;

Спикер подчеркнул, что важно помнить о мотивах источника, т.е. почему он раскрывает информацию. Мотивы также делятся на:

— бескорыстные: идейные, соратники, ябеды;

— корыстных намного больше:

— платные (три причины отрицательного отношения Олега Хоменока получению информации подобным путем):

1.Информация с ограниченным доступом — это коммерческая, государственная или военная тайна. Покупая такого рода информацию, мы становимся соучастниками;

2.Заплатив один раз, вы оттуда больше бесплатно ничего не получите;

3.Информация может оказаться недостоверной.

— конкуренты (они всегда могут быть заинтересованы той компанией с кем конкурируют, но информацию нужно проверять);

— обиженные;

— завистники;

— «стрелочники» (готовы рассказать о других, чтобы о них не говорили);

— «геростраты» (минута славы, это люди, которые могут намеренно преувеличивать или искажать информацию);

— бартерщик.

Советы от Хоменока:

— Постоянно задавайте себе вопрос «Кто ваши герои и почему вы их выбрали?»;

— Умение формулировать вопросы — это очень важный навык в профессии журналиста;

— Не спрашивайте у людей информацию, которую сможете получить документально.

«Олег провел интересную сессию для чего нужно очеловечивание историй и самое главное, где мы можем искать официальные и неофициальные данные. Мы знаем об этом, но еще раз указать на некоторые вещи, кому стоит доверять, для чего нам нужны люди, эксперты — все это помогает правильно адаптировать информацию для читателя», — поделилась своим мнением независимый журналист из Кыргызстана Мария Колесникова.

Ниже представлена презентация тренера.

Мероприятие реализуется в рамках проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов» при поддержке Европейского Союза.