Центральноазиатский Data Lab: «Визуализация экологических данных»

22 января 2017 года в Бишкеке стартовал трехдневный Центральноазиатский Data Lab на тему «Визуализация экологических данных».
Спикерами мероприятия выступают международные тренеры Олег Хоменок и Виталий Власов.
«Не стоит забывать, что цвет может кодировать логику», — начал свою сессию «Визуализация данных» Виталий Власов.
По его словам визуализацию нужно начинать с листка бумаги и карандаша, т.е. будет лучше сначала все нарисовать в черновиках.
Виталий Власов рассказал о видах диаграммы:
— Гистограмма — вид столбчатой диаграммы;
— Круговые диаграммы — используется только, когда необходимо показать часть от целого;
— Кривая диаграмма (Сurves);
— Treemap — некая альтернатива круговой диаграммы, удобно для представления финансовых данных;
— Scatterplot — графики рассеяния, изображающие значения двух переменных в виде точек.
Советы по визуализации данных от Власова:
— Нужно стараться все упрощать. И нужно уходить от Ecxel;
— Помните, если в материале больше двух измерений, то человеку сложно воспринимать информацию;
— Вертикальные оси нужно начинать с нуля, при этом читатель начинает читать с горизонтальной оси;
— Избегайте вертикальных текстов;
— Необходимо указывать источник данных;
— Помните о теплых и холодных тонах. Не забывайте про серый цвет;
— Не используйте слишком много иконографиии.
«Эта сессия была полезной, потому что много навыков, которые нужно еще отрабатывать. Нам дали представление о том, что я могу сделать, какой контент я могу визуализировать с помощью данных инструментов. Data Lab проходит очень интенсивно, мы получили много информации и немного устали», — говорит одна из участников мероприятия.
Олег Хоменок: «Когда у вас есть данные, что дальше? Ищем героев»
В ходе сессии Хоменока участники обсуждали зачем журналистам нужны люди при работе с данными.
«Люди могут объяснить методику, предоставить дополнительные данные, но они создают проблемы», — говорит спикер, — «Например: вводят в заблуждение, имеют корыстный интерес или отказываются от своих слов».
По словам Олега Хоменока статус источников делится на:
— Официальные (должностные лица, ОГВ, МС, пресс-службы, представители НПО, директора компаний, публичные политики, эксперты ). Они не в праве ограничивать нас в распространении информации;
— Неофициальные (свидетели и очевидцы, потерпевшие, участники и активисты, «бывшие»(часто бывают носителями информации и большого количества данных), инсайдеры. Распространять информацию необходимо с их согласия;
Спикер подчеркнул, что важно помнить о мотивах источника, т.е. почему он раскрывает информацию. Мотивы также делятся на:
— бескорыстные: идейные, соратники, ябеды;
— корыстных намного больше:
— платные (три причины отрицательного отношения Олега Хоменока получению информации подобным путем):
1.Информация с ограниченным доступом — это коммерческая, государственная или военная тайна. Покупая такого рода информацию, мы становимся соучастниками;
2.Заплатив один раз, вы оттуда больше бесплатно ничего не получите;
3.Информация может оказаться недостоверной.
— конкуренты (они всегда могут быть заинтересованы той компанией с кем конкурируют, но информацию нужно проверять);
— обиженные;
— завистники;
— «стрелочники» (готовы рассказать о других, чтобы о них не говорили);
— «геростраты» (минута славы, это люди, которые могут намеренно преувеличивать или искажать информацию);
— бартерщик.
Советы от Хоменока:
— Постоянно задавайте себе вопрос «Кто ваши герои и почему вы их выбрали?»;
— Умение формулировать вопросы — это очень важный навык в профессии журналиста;
— Не спрашивайте у людей информацию, которую сможете получить документально.
«Олег провел интересную сессию для чего нужно очеловечивание историй и самое главное, где мы можем искать официальные и неофициальные данные. Мы знаем об этом, но еще раз указать на некоторые вещи, кому стоит доверять, для чего нам нужны люди, эксперты — все это помогает правильно адаптировать информацию для читателя», — поделилась своим мнением независимый журналист из Кыргызстана Мария Колесникова.
Ниже представлена презентация тренера.
Мероприятие реализуется в рамках проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов» при поддержке Европейского Союза.