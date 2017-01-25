Круглый стол: «Плюсы и минусы при освещении чрезвычайных ситуаций СМИ»

27 января 2017 года Общественный Фонд «Центр Медиа Развития», Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, Независимый союз журналистов КР, ОО «Журналисты» и Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике проведут круглый стол «Плюсы и минусы при освещении чрезвычайных ситуаций средствами массовой информации».

В ходе работы круглого стола будут обсуждаться вопросы освещения средствами массовой информации чрезвычайных ситуаций. Каждое событие общенационального масштаба неизбежно высвечивают ряд вопросов по уровню профессионализма и этических стандартов.

Безусловно, в условиях свободы слова и печати, каждая редакция самостоятельно определяет информационную политику и специфику освещения острых тем, но вместе с тем и общество неизбежно ставит вопросы баланса между интересами, взглядами законодательных рамок и морально-этических норм.

В работе круглого стола примут участие авторы и редакторы резонансных публикаций и видео, а также приглашаем всех желающих журналистов для открытой, равноправной дискуссии для выработки единых подходов.

Программу круглого стола можете сказать здесь.

Дата проведения: 27 января 2017г.

Место и время проведения: офис Интерньюс, г. Бишкек, улица Чокморова, 234а, начало в 13.00.

По всем вопросам обращаться: Нуржан Мусаева, тел.: 0 (312) 663 006, 663 013, nurjan@medialaw.kg, ОФ «Центр Медиа Развития».