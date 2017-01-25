Отчет: Уровень восприятия коррупции в Кыргызстане остается высоким

Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции, в котором Кыргызстан занял 136 место из 167 стран. Это означает, что коррупция «ежедневно присутствует» в жизни граждан.

Кыргызстан набрал 28 из 100 баллов в Индексе восприятия коррупции (чем меньше баллов, тем больше коррупции в стране) и оказался на 136-м месте из 176 стран. Такое же количество баллов Кыргызстана набирал и в предыдущем году.

Нынешняя позиция Кыргызстана в таблице означает, что страна находится в зоне «сильной коррупции», и граждане сталкиваются с ней ежедневно.

«Система управления в Кыргызстане работает неэффективно. Для инвесторов работать честно будет трудно», — сказал председатель Transparency International в Кыргызстане Адылбек Шаршенбаев.

Transparency International сообщает, что в общем в Европе и Центральной Азии ситуация с коррупцией не поменялась.

«За последние годы громкие скандалы, связанные с коррупцией, с неправильным использованием государственных средств со стороны политиков, приводят к недоверию со стороны общества», — сказано в отчете организации.

В 2015 году Кыргызстан занял 123 место из 167 стран, но это не означает, что показатели страны за 2016 год ухудшились — Кыргызстан сместился ниже по таблице из-за увеличения количества стран в рейтинге до 176.

Борьба с коррупцией — одно из основных направлений президента Алмазбека Атамбаева. Он обещал искоренить коррупцию, когда вступал на должность главы государства в 2011 году.

Тем не менее, 28 из 100 баллов — это лучший показатель Кыргызстана за последние пять лет.

Индекс восприятия коррупции ежегодно выпускается Transparency International с 1993 года. Дания третий год подряд возглавляет этот рейтинг. Последние места занимают Северная Корея, Южный Судан и Сомали.

Индекс составляется на основе опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. Опросы проводят независимые организации, которые занимаются анализом госуправления или бизнес-климата.

Источник: kloop.kg