КОНКУРС СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ, ОСВЕЩАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Основные номинации конкурса:

Конкурс проводится по трем основным номинациям:

— Изменение климата в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Рамочной конвенции ООН об изменении климата;

— Биоразнообразие в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН о биологическом разнообразии;

— Состояние земель в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Кроме трех основных номинаций конкурса, оргкомитет предлагает дополнительные номинации за следующие материалы:

— Cерия информационных сообщений/материалов о вреде ртути на здоровье населения;

— Серия статей о безопасном обращении с медицинскими отходами в печатных изданиях;

— Серия историй о лучших практиках или финансовых решениях для сохранения биоразнообразия;

— Серия статей о взаимосвязи туризма и биоразнобразия;

— Серия статей о выгодах для частного бизнеса от инвестирования в биоразнообразие в рамках корпоративной социальной ответственности;

— Серия новостных сообщений (2-3 в месяц) о реках Чу и Талас в on-line изданиях;

— Серия статей о водном хозяйстве Чуйской и Таласской областей в печатных изданиях;

Видео репортажи/сюжеты — основные проблемы орошаемого земледелия в Чуйской области, перспективы дождевания и капельного орошения;

— Серия статей в on-line изданиях о влиянии качества воды на здоровье населения;

— Видео репортажи/сюжеты об очистных сооружениях городов и предприятий в Чуйской и Таласской областях;

— Серия статей в on-line изданиях об оценке экосистемных услуг (на базе проведенной работы в рамках PEI) и видео-репортаж;

— Серия статей о зеленой экономике – реалии для страны;

— Серия статей и видео-репортаж о взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды в КР;

— Серия статей о зеленых индикаторах роста. Зачем они нужны нам?

Условия участия в конкурсе:

В конкурсе могут участвовать сотрудники и внештатные журналисты республиканских и местных печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, а также интернет платформ. Рассматриваются материалы, размещенные/опубликованные за период с 1 ноября 2016 года по 1 мая 2017г.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 17:00 ч. 10 мая 2017 года предоставить:

1.Заполненную заявку;

2.Конкурсный материал.

Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде на электронную почту ecology.training@gmail.com Все материалы должны иметь подтверждение о публикации (копия газетной/ журнальной полосы, скриншот Интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала в ТВ/радиоэфир). Аудио/видео работы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них четко указаны в заявке, направленной на эл.почту конкурса.

Критерии оценки материалов:

— Соответствие материала объявленным темам конкурса;

— Актуальность и глубина раскрытия темы;

— Аргументированность и объективность изложения;

— Выразительность языка, точность, доступность работы;

— Разносторонний, оригинальный подход.

Оргкомитет готов рассмотреть журналистские работы, в которых освещены и представлены во взаимосвязи не одна, а несколько из заявленных тем. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение о выдвижении специальной номинации для таких работ.

Рабочие языки конкурса – кыргызский и русский.

Если в конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки, а организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.

Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать с целью продвижения идей и тематических направлений конкурса видео/аудио/фотоматериалы, поступившие для участия в конкурсе.

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