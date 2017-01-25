КОНКУРС СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ, ОСВЕЩАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Основные номинации конкурса:
Конкурс проводится по трем основным номинациям:
— Изменение климата в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
— Биоразнообразие в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН о биологическом разнообразии;
— Состояние земель в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Кроме трех основных номинаций конкурса, оргкомитет предлагает дополнительные номинации за следующие материалы:
— Cерия информационных сообщений/материалов о вреде ртути на здоровье населения;
— Серия статей о безопасном обращении с медицинскими отходами в печатных изданиях;
— Серия историй о лучших практиках или финансовых решениях для сохранения биоразнообразия;
— Серия статей о взаимосвязи туризма и биоразнобразия;
— Серия статей о выгодах для частного бизнеса от инвестирования в биоразнообразие в рамках корпоративной социальной ответственности;
— Серия новостных сообщений (2-3 в месяц) о реках Чу и Талас в on-line изданиях;
— Серия статей о водном хозяйстве Чуйской и Таласской областей в печатных изданиях;
Видео репортажи/сюжеты — основные проблемы орошаемого земледелия в Чуйской области, перспективы дождевания и капельного орошения;
— Серия статей в on-line изданиях о влиянии качества воды на здоровье населения;
— Видео репортажи/сюжеты об очистных сооружениях городов и предприятий в Чуйской и Таласской областях;
— Серия статей в on-line изданиях об оценке экосистемных услуг (на базе проведенной работы в рамках PEI) и видео-репортаж;
— Серия статей о зеленой экономике – реалии для страны;
— Серия статей и видео-репортаж о взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды в КР;
— Серия статей о зеленых индикаторах роста. Зачем они нужны нам?
Условия участия в конкурсе:
В конкурсе могут участвовать сотрудники и внештатные журналисты республиканских и местных печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, а также интернет платформ. Рассматриваются материалы, размещенные/опубликованные за период с 1 ноября 2016 года по 1 мая 2017г.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 17:00 ч. 10 мая 2017 года предоставить:
1.Заполненную заявку;
2.Конкурсный материал.
Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде на электронную почту ecology.training@gmail.com Все материалы должны иметь подтверждение о публикации (копия газетной/ журнальной полосы, скриншот Интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала в ТВ/радиоэфир). Аудио/видео работы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них четко указаны в заявке, направленной на эл.почту конкурса.
Критерии оценки материалов:
— Соответствие материала объявленным темам конкурса;
— Актуальность и глубина раскрытия темы;
— Аргументированность и объективность изложения;
— Выразительность языка, точность, доступность работы;
— Разносторонний, оригинальный подход.
Оргкомитет готов рассмотреть журналистские работы, в которых освещены и представлены во взаимосвязи не одна, а несколько из заявленных тем. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение о выдвижении специальной номинации для таких работ.
Рабочие языки конкурса – кыргызский и русский.
Если в конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки, а организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.
Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать с целью продвижения идей и тематических направлений конкурса видео/аудио/фотоматериалы, поступившие для участия в конкурсе.Контактная информация: Адель Лаишева — директор ОФ РУЦМ по электронной почте laisheva@gmail.com, тел. 0772-332211