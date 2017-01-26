Lean Marketing: Как продвигать инновационные продукты? [презентация, фото]

Как продвигать по-настоящему инновационные продукты? На этот вопрос в ходе презентации попытались ответить эксперты по Lean Marketing Алмаз Турдубай и Суйунбек Сырдыбаев.

Справка: Lean в переводе с англ.яз — бережливый, экономный.

“Большое заблуждение думать, что мы продаем продукт. На самом деле мы продаем ценность», — говорит бизнес-тренер и консультант по управлению Алмаз Турдубай.

Спикеры рассказали о главных причинах провала продуктов:

— Нет спроса;

— Закончились деньги;

— Проблема в команде.

По их словам мы продаем не уникальный продукт, а уникальную ценность, т.е. уникальное решение проблемы.

Тренеры подчеркнули, что в первую очередь мы должны начать не с самого продукта, а с рынка. Еще одно заблуждение — сегментация аудитории по внешним признакам. Необходимо сегментировать по экономическому поведению. Как это делать? Можно посмотреть успешные альтернативы. Пройтись по поставщикам.

“Мы должны отталкиваться от рынка, а не от идеи. Один из 10 выживает»,- продолжает Алмаз Турдубай – «Выживает 2/3, кто поменял при запуске бизнес модель».

По мнению экспертов необходимо запомнить:

1.Базовое правило любого экономического обмена

Выгода = Ценность — Затрата

Больше ценности, больше вероятности, что вас купят;

2.Если у вас не получается, одна из причин — это вы зашли на рынок, которого не существует;

3.Главная задача: Систематически снижать риски. От плана А, прийти к плану, который будет работать.

4.Бизнес модель желательно разработать на 1 страницу.

Спикеры:

Суйунбек Сырдыбаев является партнером компании Эл Груп Консалтинг. Специалист в управленческом консалтинге, член Международного общества улучшения результативности (ISPI). Суйунбек обладает обширным опытом консультирования и управления медиа-организациями и международными проектами.

Алмаз Турдубай, бизнес-тренер и управленческий консультант.

Ключевой опыт:

2006-2010 в области медиа на КТРК, IWPR, Администрации Президента КР. Основная экспертиза: бизнес-моделирование, lean-маркетинг, теория ограничений и корпоративные продажи.

Ажара Бекжан