Пулитцеровский центр освещения кризисов предоставляет тревел-гранты [для участников всего мира]

Журналисты, освещающие кризисные ситуации, могут подать заявку на получение тревел-гранта размером в 5 000 долларов США.

Гранты Персефоны Миэль ориентированы на журналистские проекты, посвященные глобальным кризисам, о которых мало рассказывали традиционные американские СМИ.

Гранты предоставляются Пулитцеровским центром освещения кризисов при поддержке Internews с целью содействовать профессионалам, проживающим за пределами США, в реализации проектов и привлечении к ним международной аудитории. Программа предназначена для журналистов, не имеющих доступа к другим грантам или возможности публиковать свои работы за пределами своих стран.

На конкурс принимаются проекты журналистов, писателей, фотографов, продюсеров радиопередач и создателей фильмов – штатных журналистов и фрилансеров, проживающих за пределами США, которые будут работать в стране своего проживания. Особенно приветствуются заявки от женщин.

Заявители должны свободно владеть английским языком.

Дедлайн – 1 марта.

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Источник: ijnet.org