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Елена Ткачева: «У журналистов должны быть правовое обеспечение и психологическая готовность…»

Янв 26, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги , , , ,

В Бишкеке прошел первый курс по оказанию психологической поддержки журналистам, которые освещали трагедию в Дача-СУ. Также были предоставлены консультации по особенностям освещения ЧС, работы с пострадавшими, детьми. Планируется продолжать такого рода мероприятия на русском и кыргызском языках.

«У журналистов должны быть правовое обеспечение и психологическая готовность. Если у журналиста нет опыта к такому виду происшествия, то он является обычным гражданином, жертвой/пострадавшим», — отметила психолог Елена Ткачева.

По ее словам после того, как журналист сделал репортаж, с ним должны работать психологи. Затем в течение двух недель журналист не имеет права освещать такие происшествия.

Также психолог порекомендовала потребовать, чтобы руководство оплачивало психологическую реабилитацию или у журналиста может быть более длительный отпуск.

По мнению Елены Ткачевой, вместе со спасателями на место происшествия могут прибыть пресс-службы государственных организаций, т.к. они должны быть обучены реагированию в ЧС.

Организаторами мероприятия выступили ОФ “Медиа Консалт”, «Интерньюс в Кыргызстане» и “Лига защитников прав ребенка”.

Ажара Бекжан

 

 

 

 

 

 

 

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