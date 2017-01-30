НПО “Журналисты-расследователи” приглашает на практику

НПО “Журналисты-расследователи” ищет молодых талантливых журналистов из стран Средней Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), желающих специализироваться в сфере расследовательской журналистики.

Практика в редакции Hetq.am в Ереване будет длиться две недели. После этого выбранный из персонала ментор в течение шести месяцев будет продолжать работать с практикантом в режиме онлайн. По результатам практики ожидается публикация расследовательского материала в одном из СМИ страны практиканта. При наличии малейшего риска безопасности журналиста материал будет опубликован в Hetq.am.

НПО оплатит практиканту расходы на дорогу (билет на самолет, перемещение в Ереване) и проживание (квартира, питание).

Кандидаты должны прислать по эл. адресу kristine@hetq.am:

— автобиографию (CV)

— письмо о заинтересованности (1 страница)

— образцы опубликованных ими 3 материалов (или ссылки на них).

Предложение в письме о заинтересованности темы будущего расследовательского материала будет рассматриваться как преимущество. Хорошее знание русского или английского языков обязательно.

Конечный срок приема заявок – 7 февраля. Результаты будут обнародованы 14 февраля. Редакция готова принять двух практикантов. Первая практика будет организована с 26 февраля по 11 марта, вторая – в мае (точный срок будет согласован с отобранным кандидатом).

Источник: hetq.am