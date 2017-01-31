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DW Akademie предлагает стипендии для журналистов

Янв 31, 2017 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги , ,

Молодые журналисты, руководители СМИ и специалисты в сфере массовых коммуникаций могут подать заявки на получение этих стипендий.

DW Akademie принимает заявки на участие в Программе международных исследований в сфере медиа (Media Studies Program), которая пройдет в Бонне. Студенты, успешно закончившие четыре семестра программы, получат степень магистра.

Программа включает проведение исследований, лекции и практические занятия и объединяет следующие дисциплины: медиа и развитие, журналистика, массовые коммуникации и медиаменеджмент.

Претендентам из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Восточной Европы предлагается десять полных стипендий.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра и не менее года профессионального опыта работы в областях, имеющих отношение к СМИ. Требуется хорошее знание немецкого и английского языков.

Дедлайн – 31 марта.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

Источник: ijnet.org

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