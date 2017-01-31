Центр поддержки СМИ объявляет о наборе в Студию практической журналистики

Студия практической журналистики – это медиаобразовательный проект для желающих работать в СМИ и пиар-сфере. Обучение даст возможность пройти тренинги ведущих кыргызстанских журналистов, освоить начальные ступени журналистики и массовых коммуникаций.

Занятия будут основаны на изучении реальных кейсов по самым актуальным медиа-трендам, посещении редакций ТВ, новостных агентств и пресс-служб. Лучшие практические работы студентов будут публиковаться на популярных информационных ресурсах страны.

К участию в проекте Центра поддержки СМИ приглашаются студенты и выпускники факультетов журналистики и связей с общественностью, филологии, информационных технологий, политологии, социологии и других направлений, начинающие блогеры и сетевые активисты.

Необходимо до 20 февраля отправить резюме и мотивационное письмо (200 слов) на почту azamattynaev@gmail.com. До 27 февраля будут проведены собеседования, итоги отбора будут объявлены 28 февраля. Занятия будут проводиться каждую субботу с 4 марта по 20 мая.

Руководитель Студии – Азамат Тынаев.

Справки по телефонам: 0550 522 116, 0779 522 116.

Обучение в Студии практической журналистики бесплатное!